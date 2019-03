Chic está confirmado no Rock in Rio 2019

| Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - A organização do Rock in Rio acaba de anunciar mais quatro atrações do Palco Mundo para a edição 2019 do festival. O lendário Nile Rodgers & Chic retornará ao festival para tocar suas músicas de maior sucesso no dia 3 de outubro de 2019, e os músicos da banda Goo Goo Dolls estarão, pela primeira vez, no evento de música e entretenimento.



Com uma carreira de mais de 30 anos, a banda vai apresentar seus principais hits no dia 29 de setembro. O grupo americano de hard rock Tenacious D, formado pelos músicos e atores Jack Black e Kyle Gass, estará no Rock in Rio no dia 28 de setembro. Será a primeira apresentação da banda na América do Sul.

E a cantora californiana de R&b H.E.R., que acaba de ganhar dois Grammys este ano em duas categorias distintas (Melhor Álbum e Melhor Apresentação) faz sua estreia no Brasil, no Palco Mundo, no dia 5 de outubro.

Dois anos depois do show memorável que encerrou o primeiro domingo no Palco Sunset, em 2017, o icônico Nile Rodgers & CHIC estará de volta ao Rock in Rio. Aclamado pela crítica, o grupo apresentou um incrível repertório repleto de sucessos – que foram do pop aos clássicos da música disco, encantando públicos de todas as idades. Clássicos da banda, como “Everybody Dance” e “Dance, Dance, Dance”, além de “Like a Virgin”, de Madonna e “Get Lucky”, do Daft Punk, tornaram o show inesquecível.

A banda Goo Goo Dolls fez recentemente uma turnê americana para comemorar os 20 anos do seu principal álbum, “Dizzy Up The Girl”. Os fãs brasileiros terão a chance de cantar as músicas “Black Balloon”, “Slide” e a romântica “Iris”, além das músicas do seu último álbum de estúdio, “Boxes”, lançado em 2016, que inclui os sucessos “So Alive” e “Over and Over”.

Formada pelos músicos e atores Jack Black e Kyle Gass, a banda Tenacious D tem quatro álbuns de estúdio marcados por letras cheias de um ponto de vista satírico sobre diversos temas. John Spiker, John Konesky e Scott Seiver compõem o grupo que apresentará o seu hard rock e suas letras hilárias na Cidade do Rock.

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A venda oficial dos ingressos acontece no dia 11 de abril, a partir das 19h. Para mais informações sobre o festival e a compra de ingressos basta acessar www.rockinrio.com.

Até o momento, as atrações já anunciadas para o Rock in Rio 2019 no Palco Mundo são: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, P!nk, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Nickelback, Os Paralamas do Sucesso, Bon Jovi, Drake, Foo Fighters e Weezer. No Palco Sunset: Pará Pop, Seal e Xenia França, Lulu Santos e Silva, Jessie J, Slayer, Anthrax, Torture Squad e Claustrofobia, que convidam Chuck Billy, Nervosa + convidado, Charlie Puth e King Crimson. Já para o Espaço Favela a banda Canto Cego, Tuany Zanini, o pianista Jonathan Ferr, a dupla de funkeiros Cidinho e Doca, Dughettu, Lucas Hawkin e P-tróleo são atrações confirmadas. Em breve, novos nomes serão anunciados.