Wanderley Andrade agita a "Santa Farra" do Moai neste sábado

O artista conhecido como o "traficante do amor" anima a festa com os grandes sucessos do ritmo brega. | Foto: *Divulgação

Manaus - Sábado é dia de se divertir, beber e paquerar. E, para quem quer curtir uma balada com segurança o Moai Restobar é uma excelente opção. Neste sábado (23), a partir das 21h acontece a "Santa Farra" com a presença do ícone Paraense Wanderley Andrade.

O artista conhecido como o "traficante do amor" anima a festa com os grandes sucessos do ritmo brega. Além dele, a cantora Vanessa Auzier, Samba Kiss e Grupo Estrelas também marcam presença na casa mais charmosa da cidade. Nos intervalos, o Dj Leiru e sua Pick-up eletrônica comandam a festa.

A apresentação da "Santa Farra" fica por conta do locutor e radialista Waltinho Hall.O Moai Restobar está situado na Avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus.

O ingresso que dar acesso a pista está no valor R$20, mas quem colocar o nome na lista vip disponível nas redes sociais oficiais do Moai (@moairestobar) terá entrada liberada até a meia-noite.

A área vip com direito a open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até às 04h da manhã está no valor R$50.