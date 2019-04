'Guns N’ Roses prepara volta de Izzy Stradlin, diz empresário

Em entrevista ao podcast do jornalista Mitch Lafon, referência na comunidade rocker, o ex-empresário do 'Guns N’ Roses', Alan Niven, revelou que as negociações para o retorno de Izzy estão adiantadas.

Segundo Niven, a presença do guitarrista nos shows será bem diferente do que rolou com o baterista Steven Adler, que teve que se contentar por tocar algumas poucas músicas. Ao que tudo indica, será um retorno triunfal e definitivo.

Eles esperam ter Izzy no palco e não apenas para uma passagem de som, mas para um show completo. É algo como ‘vamos ver como ele está, se está se sentindo confortável, e daí podemos nos preparar para o próximo ano’. Definitivamente, se eu tivesse que apostar nisso, cravaria que Izzy estará de volta ao Guns em breve

O ex-empresário também revelou que a formação original da banda pode fazer alguma aparição. “Eu não estaria surpreso se uma verdadeira reunião fosse anunciada nas próximas semanas”, disse.

Depois de uma longa, vitoriosa e lucrativa turnê, a “Not in This Lifetime Tour”, o Guns tirou umas merecidas férias. Os gigantes do hard rock não sobem ao palco desde dezembro de 2018.

Izzy e Slash em performance. | Foto: *Divulgação

Porém, a mágica já tem data definida para voltar a acontecer! A banda volta aos palcos com um show no Louder Than Life Festival, em Louisville, Kentucky, no dia 28 de setembro. Tudo indica que Izzy Stradlin vai tocar com seus antigos companheiros durante essa apresentação. Se rolar química entre o guitarrista e os demais músicos, é provável que o Guns anuncie o retorno definitivo de Izzy.

Nunca é demais lembrar que Axl, Slash e Duff já confirmaram que a banda está trabalhando em novas músicas. As apostas indicam que o Guns começará a gravar um disco de inéditas no final deste ano.

Izzy Stradlin e Axl Rose são amigos desde a juventude. Conterrâneos, ambos foram parceiros na missão de sair de uma cidade pequena e conquistar Los Angeles.

Depois de alguns anos e ótimos discos, Izzy deixou o Guns em 1991, após o lançamento da dobradinha “Use Your Illusion”. O último show dele com a banda, inclusive, foi no icônico Rock In Rio II, no Maracanã, naquele mesmo ano. De lá pra cá, ele participou de alguns shows, mas nunca retornou de maneira permanente.

Convidado para fazer parte da “Not in This Lifetime Tour”, Stradlin não topou a parada. Segundo ele, a grana não compensava para todas as pares envolvidas. Será que agora Axl Rose decidiu abrir a carteira?