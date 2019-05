Exposição Raiz, na galeria do Largo reúne obras indígenas

Raiz tem a intenção de repassar o trabalho, a história e o respeito pela cultura indígena | Foto: Divulgação

Manaus -Exposição Raiz reúne nesta quinta-feira (23), às 19h, na Galeria do Largo. Com o tema ancestralidade, o grafiteiro Raiz Campos, conhecido pelas suas obras indígenas nos viadutos da cidade. A exibição apresenta técnica inédita no mundo, que reúne seus grafites junto aos grafismo de esteiras indígenas produzidas por nativos do Alto Rio Negro. Com o tema ancestralidade, o grafiteiro Raiz Campos, conhecido pelas suas obras indígenas nos viadutos da cidade.

“O conceito da exposição é mostrar respeito pela ancestralidade dos nativos da nossa terra. O suporte das pinturas são esteiras indígenas carregadas de simbolismo, grafismo e padrões da natureza. É importante salientar que esses grafismos não são inventados. São registros transmitidos de pai para filho, que possuem uma história de anos e anos, e que, ainda hoje, resiste”, explica o artista.



Raiz ainda conta que a exposição é a união do tradicional ao moderno, unindo os grafismos que representam a arte ancestral e o grafite que remete à uma arte moderna e que está em ascensão. O artista tem a intenção de repassar o trabalho, a história e o respeito pela cultura indígena, elemento pelo qual ficou conhecido na cidade ao pintar viadutos com povos nativos.



O principal objetivo da exposição é mostrar respeito pela ancestralidade dos nativos da nossa terra | Foto: Divulgação

Trajetória do artista



Criado na vila de mineração Pitinga, dentro da reserva indígena Waimiri Atroari, Raiz conheceu o graffite em uma revista de skate aos 11 anos e, desde então, riscava todos os seus cadernos com tags, bombs e personagens. Foi aos 14 anos que conseguiu suas primeiras latas de spray com as quais fez seus primeiros grafites nas paredes de seu quarto.



O artista já fez uma turnê pela Bahia, Paraíba, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, visitando 18 cidades, estudando povos e culturas tradicionais de cada lugar por onde passou num processo de imersão artística e divulgação do grafite manauara. Suas artes levaram-no a representar o Amazonas em diversos festivais, como no Ceará, Roraima e Rio Grande do Sul, mas é a primeira vez que Raiz ganha uma exposição solo em Manaus.



Serviço



O quê? Exposição Raiz.



Quando? Nesta quinta-feira (23).



Onde? Galeria do largo, em frente ao teatro Amazonas no largo São Sebastião.



Horário? Abertura a partir das 19h e visitação de terça à domingo (15h às 21h).

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Artista transforma paixão por ônibus antigos em miniaturas