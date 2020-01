DJs comandam 'Selva Day Fest' nesta sexta em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (24), às 22h, o Selva Day Fest vai agitar a pista do Copacabana Choperia , na Av. do Turismo, no Tarumã, com os DJs brasileiros que são presença garantida em festivais e baladas de música eletrônica do mundo todo: Dubdogz, Doozie, 4i20 e Pleight.

O evento abre o calendário de festas de e-music na capital com performances de alto nível, variedade de estilos e hits que estão dominando a cena nacional e internacional.

Com os nomes em alta, os irmãos gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, que há quatro anos formam o Dubdogz, farão o público dançar com produções que mesclam sonoridades que vão do deep house ao nu disco.

Os irmãos gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, que formam o Dubdogz, farão o público dançar com deep house e nu disco | Foto: Divulgação/Up

O Selva Day Fest ainda terá a presença de nomes que são destaque na cena local. Entre eles, o DJ Bess Maze, atualmente uma das principais referências da Região Norte; o DJ Korea, que começou sua carreira em 2011 na Vektor Music e logo ganhou espaço na e-music manauara; e Grazi Vasconcelos, a DJ Madame C, cujo estilo percorre o tech house, techno, minimal techno até chegar ao minimal progressivo.

Os ingressos para o evento têm o valor de R$ 50 para a Área Premium, R$ 80 para a Área Gold (área privilegiada ao redor do palco com acesso à estrutura especial de bares e banheiros) e R$ 120 para o backstage (área privilegiada atrás do palco também com acesso à estrutura especial de bares e banheiros).

Os postos de venda autorizados são as lojas Via Uno dos shoppings Amazonas, Sumaúma, Grande Circular e Manauara, o Bob's da Avenida Djalma Batista (Posto Shell), Jorge Bischoff do Shopping Ponta Negra e Mmarcas, localizada no Posto Equador, na Avenida Noel Nutels, na Cidade Nova. Mais informações sobre a festa através dos telefones: (92) 99104-1481 e 98108-2571.

*Com informações da assessori