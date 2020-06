Banda Sambalaço fará live para arrecadar doações

O diferencial do Sambalaço é alcançar uma mistura de samba com sertanejo e arrocha - entre outros estilos | Foto: Gustavo Stehling

Belo Horizonte - A banda Sambalaço, conhecida na noite belorizontina, realizará uma live no sábado, no dia 20 de junho. O objetivo é animar as pessoas que estão em isolamento e arrecadar doações para instituições. Você pode conferir a live no canal do YouTube: www.youtube.com/sambalaco

O show terá início às 15 horas, contará com participações especiais de artistas renomados diretamente das suas casas, respeitando as recomendações da OMS.

O tema escolhido para sua primeira apresentação é o ‘Sunset’ e a expectativa inicial dos organizadores é reunir mais de 20 mil visualizações.

“Nosso show irá abordar o universo musical pluralista unindo ritmos como axé, samba, arrocha, sertanejo, pagode, funk e pop rock. Somos três cantores e cinco músicos de apoio em um visual maravilhoso diretamente do clube Granada do bairro Braúnas. Vai ser espetacular! ”, explica Frederico Prado, um dos idealizadores da live.

A apresentação contará com três horas de show, com releituras de diversas músicas que estouraram nos últimos 30 anos no Brasil. O repertório da banda passeia por sucessos consagrados como ‘Dança da Garrafa’ (É o Tchan!), ‘Ana Júlia’ (Los Hermanos), ‘Brasília Amarela’ (Mamonas Assassinas). Além de diversos hits do sertanejo e funk.

Formada pelos amigos Frederico Prado (percussão e vocal), Paulinho Fontes (vocalista principal) e Rafael Nunes (vocal e percussão), a banda foi criada em 2012 com foco em espalhar a alegria e descontração fazendo releituras de diversos sucessos nacionais e internacionais.

O diferencial do Sambalaço é alcançar uma mistura de samba com sertanejo e arrocha - entre outros estilos -, garantindo uma pegada versátil, e possibilitando um som com um swing bem envolvente.

“A ideia de criar a nossa própria live surgiu porque a maior parte da banda é formada por músicos profissionais e passam por um momento delicado assim como o restante do país.

Em 2018, o grupo teve a oportunidade de realizar um sonho: colocar um trio elétrico na rua assim como nos grandes carnavais de Salvador. Uma coisa eu garanto: quem assistir, vai curtir muito!”, antecipa Frederico.

Siga:Instagram: @sambalaco

Live - 20 de junho – 15h - www.youtube.com/sambalaco

As doações serão feitas através do QR Code fornecido pela Santa Casa IEP site: Qr code para doações

Informações: (31) 99292-6717