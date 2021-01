Neve no Brasil? Qual é a próxima jogada de Anitta?

Ontem a cantora também compartilhou no Twitter uma enquete questionando se os seguidores preferiam neve ou calor | Foto: Reprodução

Na tarde de hoje, 'Neve no Brasil' e 'Anitta faz alguma coisa' foram alguns dos assuntos mais comentados no Twitter, embora a cantora tenha usado as redes sociais para garantir que não tem nenhum dueto vindo por aí, como alguns fãs especularam. Mas, será?

Ao que tudo indica é alguma jogada de marketing para algo que vem por ai na carreira da cantora bafônica.

| Foto:

Os rumores de que neve no Brasil seria uma nova música ficaram ainda mais fortes com a entrevista que ela deu à "Glamour UK", em que é mencionado que seu novo álbum será lançado ainda este ano. Celebridades também ajudaram a espalhar a fofoca de que haveria neve no Brasil e marcaram Anitta em seus respectivos posts.



Veja as tuitadas dos famosos:

ooiiii??? previsão de neve pro Brasil !!! @Anitta tu vê se faz alguma coisa.... eu quero sollllll — Pabllo Vittar (@pabllovittar) January 25, 2021

eita que 2021 começou com tudo.... agora é neve no Brasil... tenho nem roupa pra isso.... @anitta me empresta teus look mulher — GKAY (@gessicakayane) January 25, 2021

Chocada que vai ter neve no Brasil... — Lexa (@LexaOficial) January 25, 2021

Nossa uma galera falando na Internet que vai nevar no Brasil essa semana... é isso, ent, 2021???? 😳 — +a PAI EM DOBRO (@maisa) January 25, 2021

Leia mais:

