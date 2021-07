Vídeo: cantor Doreto lança primeiro clipe musical no Amazonas

A música, que mescla bregafunk nordestino com o tecnobrega nortista e traz uma linguagem contemporânea e cabocla | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Inspirado em um dos mais emblemáticos bens culturais do norte do Brasil, o cantor e compositor amazonense Doreto, lança no próximo sábado (03/07), o seu primeiro clipe, da música que já faz sucesso nas plataformas digitais e em rádios, principalmente do Amazonas e do Pará: “Farinha”. Gravado em Presidente Figueiredo e na região portuária de Manaus, o clipe é registrado em um contexto natural, sem luz artificial, enaltecendo os célebres e turísticos cenários das duas cidades.

A música, que mescla bregafunk nordestino com o tecnobrega nortista e traz uma linguagem contemporânea e cabocla em total sintonia, ganhou o contorno que faltava para completar seu sucesso e apresentar a todos, algumas das belezas do Amazonas e as variedades de farinha produzidas na região de uma maneira simples, divertida e com muito ritmo.



“Enaltecer a musicalidade e a cultura nortista faz parte da minha vida, é sempre uma sina, e isso me faz muito feliz. Com a produção deste clipe, que está lindo, me sinto mais completo artisticamente. Na música ‘Farinha’, busquei enaltecer as nomenclaturas mais populares dos tipos de farinhas de mandioca no norte do país e explicar cada etapa desse processo de forma dinâmica e cômica, dando um duplo sentido a sua letra. Já para o clipe, optamos por mostrar pontos turísticos da região e apresentar a coreografia, que vai movimentar as mídias sociais e a vida das pessoas”, explica Doreto.

A música, que mescla bregafunk nordestino com o tecnobrega nortista e traz uma linguagem contemporânea e cabocla | Foto: Divulgação

Edital Cultura Criativa - Lei Aldir Blanc

A gravação do clipe musical da faixa “Farinha” foi contemplado no Edital Cultura Criativa/ Lei Aldir Blanc- Prêmio Encontro das Artes - da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas – SEC, na Modalidade Produção Artística. O Lançamento do clipe musical “Farinha” será no próximo sábado (03/07), no canal do Youtube do cantor Doreto - https://youtu.be/X0eepfO9onY

Ouça a música Farinha:

Letra e música: Doreto| Arranjos instrumentais: Renan Pereira/Leonardo Vinhote| Produção musical: Renan Pereira/Leonardo Vinhote| Mixagem: Renan Pereira| Masterização: Renan Pereira| Direção e roteiro: Valdson Silva| Direção de fotografia: Valdson Silva| Produção: Valdson Silva| Câmeras: Valdson Silva/ Júnior Baia| Edição: Valdson Silva/Júnior Baia| Figurino: Nayara Freitas| Coreógrafo: Allyson Silva| Dançarinos: Allyson Silva/ Anny Silva/ Douglas Marques/ Mirrór|