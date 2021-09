Arena da Amazônia: show de Tierry terá cabines de frente para o palco

Consagrado como compositor, o artista baiano sobe pela primeira vez em um palco de Manaus para apresentar seus grandes hits, como ‘Rita’ e ‘Hackearam-me’ | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Começam nesta quinta-feira (9) as vendas dos ingressos para o evento-teste que será realizado no Pódium da Arena da Amazônia. A festa vai contar com o show do artista nacional Tierry, no dia 24 de setembro, a partir das 22h.

Além do fenômeno do arrocha, mais três atrações locais vão participar do evento que marca a retomada dos grandes espetáculos em Manaus.



Os ingressos custam R$ 495 e R$ 945, a depender do setor escolhido pelo grupo de nove amigos que ocuparão as cabines disponíveis no espaço do evento. As compras podem ser feitas pelo site www.baladapp.com.br.

É preciso frisar que as vendas serão feitas de forma fechada, para as nove pessoas que ocuparão os camarotes.

Os setores azul e vermelho vão custar R$ 495. Eles contarão com entradas exclusivas e irão dispor banheiros por fileira de cada setor. Além disso, os espaços vão oferecer um serviço de bar especial, com atendimento feito por garçons que irão se dirigir às cabines quando solicitados.

O setor azul, ou camarote VIP, sai ao valor de R$ 945, também para nove pessoas. As cabines dessa área possuem vista privilegiada para o palco, que será montado no formato 360°.

O espaço VIP também vai oferecer entrada exclusiva para o público, banheiros em cada fileira do setor e serviço de bar com atendimento feito por garçons.

A festa

Os portões para a entrada no evento-teste vão abrir a partir das 21h. O público vai começar a esquentar ao som do pagodinho do cantor Mikael, que terá a participação de outros dois artistas da casa: Jean Carlos e Prata Filho.



Na sequência, é a vez do Xiado da Xinela animar as pessoas das cabines ao som de muito forró. O show da Xiado vai contar com a presença dos cantores das bandas Rabo de Vaca e Feras do Forró, Jardel e Maykinho, respectivamente.

Tierry

Em seguida, sobe ao palco o novo fenômeno da Brasil: Tierry. Consagrado como compositor, o artista baiano sobe pela primeira vez em um palco de Manaus para apresentar seus grandes hits, como ‘Rita’ e ‘Hackearam-me’. Além disso, ‘Tiehit’, como ficou conhecido por ter inúmeras músicas estouradas nas rádios de todo país, vai apresentar seu mais novo single – ‘Cabeça Branca’.

Engana-se quem pensa que a festa acaba quando Tierry descer do palco. O encerramento do evento ficará por conta do cantor George Japa. Ao lado de Jyou Guerra e Daniel Trindade, Japa vai apresentar um show com a sua marca: alto-astral e dançante.

Para ter acesso ao show, é preciso estar com o cartão de vacinação atualizado | Foto: Divulgação

Atenção



Para ter acesso ao show, é preciso estar com o cartão de vacinação atualizado. Ao comprar o ingresso, o cliente ganha um voucher para trocar, 48h antes do show, pela realização do exame de teste PCR, que identifica se a pessoa está ou não com Covid-19.

Se o cliente apresentar o teste negativo, ele recebe o ingresso que, no dia do evento-teste, deve ser apresentado junto ao cartão de vacinação. Caso o resultado dê positivo, o voucher será cancelado e o cliente será reembolsado.

SERVIÇO

O QUE: Show do Tierry

QUANDO: 24 de setembro

HORÁRIO: A partir das 22h

ONDE: Pódium da Arena da Amazônia

QUEM: Tierry, Mikael, Xiado da Xinela e George Japa

QUANTO: R$ 495 (setores azul e vermelho) e R$ 945 (setor amarelo, com vista para o palco 360°)