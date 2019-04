Confira receita de macarrão proteico com molho branco e berinjela

O prato é uma excelente alternativa para quem procura por opções saudáveis | Foto: divulgação

Ingredientes

· 1 inhame pequeno

· 1 berinjela

· 1 abobrinha

· 250ml de leite de coco

· 1 colher de sopa de tahine

· 1 dente de alho

· 1 limão

· Macarrão proteico

· 1 fio de óleo de coco

· Sal a gosto

· Pimenta do reino a gosto

· Noz moscada a gosto

​Modo de preparo: ​

Em uma panela, cozinhe um inhame pequeno cortado em cubos (tirar a casca após o cozimento torna a tarefa mais fácil). Higienize e corte uma berinjela em cubinhos.

Despeje em uma assadeira e regue com um fio de óleo de coco sem sabor, uma pitadinha de sal e pimenta do reino, e asse em forno a 180° por aproximadamente 15 minutos.

Então, coloque o macarrão proteico (opcional) pra cozinhar. Rale uma abobrinha em formato de espaguete, coloque em um escorredor e salpique sal – deixe-a escorrendo até marinar e soltar todo o líquido, assim não há a necessidade de refogar.

Com o inhame pronto, bata no liquidificador o leite de coco, o inhame picadinho (que pode ser substituído por uma colher de sopa de tapioca já hidratada), uma colher de sopa de tahine, um dente de alho, um limão espremido e as raspas da casca, sal e noz moscada.

Sirva o macarrão com a abobrinha coberta com o molho branco e finalize com a berinjela, raspas de limão, salsinha e avelãs tostadas.

Sobre a chef

Aos 28 anos, a chef Gabi Mahamud é um dos grandes nomes nacionais quando o assunto é alimentação alternativa. Autora do livro Flor de Sal, a profissional assumiu o amor pelas panelas após lutar contra a depressão e perceber que deveria trabalhar com algo em que realmente acreditasse, que contribuísse para melhorar o mundo.

No final de 2016, a chef ganhou destaque em todo Brasil ao fundar o GoodTruck, projeto que leva comida de qualidade a quem não tem o que comer, recolhendo e preparando alimentos que iriam para o lixo em restaurantes e supermercados.

Gabi, que atualmente atua como professora do Centro Europeu, uma das principais escolas de gastronomia do mundo, foca o seu trabalho em ensinar a reduzir o desperdício de alimentos por meio de mudanças de hábitos e da conscientização dos consumidores.

*Com informações da assessoria

