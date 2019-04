Aprenda a fazer um ovo de páscoa vegano

A Páscoa está chegando e com ela o desejo quase irresistível de comer ovos de chocolate. Mas nem todo mundo pode comer as opções convencionais disponíveis no mercado, seja por questões de saúde ou por convicções pessoais.

A cozinheira Lúcia Guimarães, que atende pelo GetNinjas, maior plataforma de contratação de serviços da América Latina, selecionou uma receita simples e prática de ovo de páscoa vegano.

A sugestão também é uma ótima pedida para quem é diabético ou tem intolerância ao glúten ou à lactose. Confira abaixo o passo a passo:

Ingredientes do ovo:

300g de chocolate sem lactose (chocolate a base de soja diet)

1 forma de silicone de 300g

Ingredientes do recheio (ganache):

200g de chocolate sem lactose

1 caixinha de creme de leite vegetal

1 colher de sopa de óleo de coco

300g de morango ou uvas verdes

Amêndoas para finalizar

Modo de preparo:

Derreta os 200g de chocolate em banho-maria, junte o creme vegetal, o óleo de coco e reserve (essa mistura, o ganache, será o recheio do ovo);

Corte 300g de chocolate em pedaços pequenos e derreta em banho maria ou micro-ondas;

Preencha e espalhe na forma o chocolate, não deixe a camada muito grossa, leve à geladeira por 5 minutos e repita esse processo por mais três vezes;

Desenforme, recheie o ovo com o ganache, cubra com morangos e finalize com as amêndoas.

Leia mais

4 passos para driblar a compulsão alimentar na Páscoa

Entenda como as religiões celebram a Páscoa e quais os seus símbolos