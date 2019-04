Confira receita diferente com bacalhau para esta Páscoa

Para os religiosos, a Sexta-feira Santa ou Sexta da Paixão, é uma data de extrema importância no calendário, uma vez que representa o dia da crucificação de Jesus Cristo. É comum que as famílias fiquem reunidas para o almoço e, por tradição, há a abstenção do consumo de carnes e aves em qualquer momento do feriado.

O costume, inclusive, é de não comer nada proveniente de animais de sangue quente, por isso, na ocasião, o peixe acaba sendo mais indicado. Aqui no Brasil a grande parcela dos brasileiros opta por receitas que levam o bacalhau como ingrediente principal.

Ingredientes:

Molho Branco

3 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor (60g)

2 colheres (sopa) de Farinha de Trigo Finna tipo I (sem fermento) (20g)

1 e meia xícara (chá) de leite (360ml)

meia xícara (chá) de creme de leite (120ml)

sal e noz moscada a gosto

Refogado de bacalhau

6 colheres (sopa) de azeite (90ml)

3 cebolas grandes cortadas em gomos finos (450g)

650g de bacalhau demolhado, limpo, cozido e desfiado

meia xícara (chá) de vinho branco seco (120ml)

6 colheres (sopa) de azeitona verde picada grosseiramente (90g)

1 pacote de macarrão tipo Penne Fortaleza (500g)

Modo de Preparo:

Molho Branco

- Derreta a margarina e junte a farinha. Cozinhe, mexendo sempre, até obter uma pasta ligeiramente dourada (cerca de 1 minuto).

- Abaixe o fogo e acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre, até dissolver a pasta completamente.

- Junte o creme de leite e continue o cozimento até começar a encorpar levemente (o molho não deve ficar encorpado). Tempere com sal e noz moscada. Reserve.

Refogado de bacalhau

- Refogue a cebola no azeite até começar a dourar (cerca de 10 minutos).

- Junte o bacalhau e refogue demoradamente. Acrescente o vinho e refogue até evaporar. Junte a azeitona e o molho branco. Tempere com sal se necessário. Reserve.

- Cozinhe o Penne Fortaleza conforme recomendação da embalagem.

- Escorra a massa.

*Com informações da assessoria

