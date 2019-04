Páscoa: Aprenda a harmonizar cerveja com pratos regionais brasileiros

Manaus - Quando se pensa em pratos especiais para a páscoa é fácil lembrar da infinidade de ovos de chocolate, colombas e peixes. Porém, em um país como o Brasil, onde as culturas regionais se fazem tão presentes na culinária e as opções de gastronomia são diversas, o período é uma ótima oportunidade para conhecer novos sabores. Além disso, a data também pode ser ideal para reunir a família e os amigos e harmonizar os pratos típicos com cervejas dos mais variados estilos e aromas.

Para ajudar nessa união de sabores, a beer sommelière da Cervejaria Ambev Carolina Loureiro dá dicas de como apreciar uma boa cerveja junto com seu almoço de páscoa, independente da preferência pela culinária do Sul do país, das receitas de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais ou dos pratos nordestinos.

“Uma das coisas interessante nestas épocas é poder experimentar harmonizações com pratos tradicionais e marcantes, que nos trazem memórias familiares ou características dos locais onde vivemos”, explica Carolina. “E é nesse momento que a cerveja e sua diversidade de ingredientes e sabores pode nos levar a uma experiência ainda mais especial”, complementa.

Conheça mais sobre a Páscoa em diversas regiões do país e opções de cervejas para harmonizar:

Bahia

O almoço de Páscoa na Bahia tem entre os seus pratos mais característicos as Moquecas, preparadas com azeite de dendê e leite de coco. “As moquecas harmonizam bem com IPAs ou Imperial IPAs, que são mais amargas e alcoólicas. Elas ajudam a limpar o paladar e suavizar a gordura do azeite de dendê e do leite de coco. Além de trazer um aroma mais cítrico, que combina muito bem com frutos do mar”.

Pernambuco

Em Pernambuco é tradicional o preparo do Feijão de Coco nesta época, mais especificamente na sexta-feira. “Feito à base de leite de coco, coentro e cominho, o Feijão de Coco pode harmonizar muito bem com cervejas Blond Ale, pois as notas condimentadas desse estilo acabam por complementar os sabores do prato”.

Rio de Janeiro e São Paulo

Nas duas capitais mais populosas do país, o almoço de Páscoa ainda tem o Bacalhau como grande estrela, sendo servido de diversas formas, seja em meio a uma salada, ao forno com batatas e pimentão e até como risoto. “O bacalhau é um peixe mais salgado, portanto o ideal neste caso são cervejas com notas mais cítricas e condimentadas, que vão atenuar o sal do peixe. Estilos belgas como Saison ou Witbier são os mais recomendados”.

Minas Gerais

Um prato que permanece popular entre os mineiros nesta época é a tradicional Galinha ao Molho Pardo, normalmente acompanhada de arroz, angu e couve. “Este prato, especialmente pela presença do molho pardo, possui um sabor bem forte e marcante. Para trazer equilíbrio ao paladar, uma sugestão é harmonizá-lo com uma cerveja igualmente marcante, como uma Dubbel”.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, mais especificamente na capita Florianópolis, é comum o preparo da Tainha frita na banha de porco também durante o feriado de Páscoa. “Assim como peixe frito de uma forma geral, a tainha vai bem com cervejas leves e bem carbonatadas, pois essa característica é que vai ajudar a limpar o paladar, criando uma nova sensação para quem aprecia. American Lagers e até mesmo Weizenbier, que são as cervejas de trigo, são ideais”.

E para a quem não quer não fugir do chocolate nesta época? Carolina Loureiro também tem dicas para unir as duas paixões nacionais. “Com o chocolate podemos pensar em 3 divisões básicas: Para os mais amargos, o ideal são as cervejas mais escuras, com perfil de torrefação, como Imperial Stout e Schwarzbier. Chocolate ao leite pede cervejas mais encorpadas, como as Bock e as Porter. E o chocolate branco pode ser harmonizado com as Fruit Beer, especialmente as que contam com frutas vermelhas, como as Fruit Lambic e as Brown Ale”, finaliza.

