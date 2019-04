Aprenda a fazer lasanha vegetariana com molho de ervas aromáticas

Os paladares transformam a cada dia e a tendência de evitar carnes e derivados dos pratos é cada vez maior. Pensando nisso, a Sacciali preparou uma receita com o Molho de Tomate de Ervas Aromáticas, temperado com alecrim, salsa, orégano e manjericão, para trazer mais sabor e novidades aos pratos dessa páscoa.

Confira a receita de Lasanha Vegetariana com Molho de Ervas Aromáticas Sacciali:

Ingredientes para o Pesto

300g de manjericão

½ xícara de pinoles ou outra noz da sua preferência

1 xícara de azeite

½ xícara de parmesão ralado

Sal e pimenta do reino à gosto

Ingredientes para o recheio

1kg de abobrinhas cortadas em cubos

5 tomates cortados em cubos

1 cebola grande cortada em cubos

Sal e pimenta do reino à gosto

Ingredientes para a montagem

450g de massa de lasanha

1 Molho de Tomate de Ervas Aromáticas Sacciali de 340g

3 xícaras de queijo mozzarella ralado

1 xícara de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo

Pesto: em um liquidificador, triture o manjericão com os pinhões, sal e pimenta. Adicione o azeite aos poucos e, por último, misture o queijo e reserve o pesto para a montagem.

Recheio: Em uma frigideira aquecida com azeite, refogue a cebola, até que murche. Acrescente as abobrinhas e refogue. Junte o tomate e cozinhe até que as abobrinhas estejam macias. Desligue o fogo e misture com o pesto.

Em uma assadeira, coleque 1 xícara de Molho de Tomate de Ervas Aromáticas Sacciali e espalhe. Monte as camadas espalhando a massa, o recheio e o queijo;

Finalize as camadas e leve ao forno pré-aquecido à 180ºC por 45 minutos. Assim que pronta, deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

*Com informações da assesoria

Leia mais

Confira receita diferente com bacalhau para esta Páscoa

Páscoa: Aprenda a harmonizar cerveja com pratos regionais brasileiros