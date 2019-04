Culinária mineira será servida no restaurante do Senac na sexta-feira

Manaus- O tradicional almoço temático do Restaurante-Escola do Senac fará uma viagem deliciosa pela culinária mineira nesta sexta-feira (26). Os pratos mineiros, como ‘vaca atolada’, ‘tutu de feijão com torresmo’ e ‘canudinho de doce de leite’ e muitos outros serão servidos a partir das 11h30. O valor do kg é de R$ 43,90.

O restaurante-escola é o espaço onde os alunos dos cursos de gastronomia, turismo e hospitalidade praticam todo conhecimento teórico adquirido em sala de aula. Toda a produção servida no restaurante é feita pelos chefs e professores do Senac com o auxílio dos discentes.

Segundo o chef e professor do Senac, Naifon Lima, essa é uma ótima oportunidade para os alunos adquirirem mais conhecimento sobre culinárias diferentes da nossa. “O envolvimento dos alunos a cada temático tem evoluído bastante. Eles aprendem sobre novos ingredientes, a cozinhar os pratos típicos daquela região com o que temos à nossa disposição. Isso engradece o currículo e o aprendizado deles”, ressalta.

O restaurante fica nas dependências do Centro de Turismo e Hospitalidade (CTH) do Senac AM, situado na rua Saldanha Marinho, n. 410, no Centro da cidade. Para conferir a lista completa dos cursos ofertados na unidade de ensino, acesse am.senac.br.

Confira o cardápio:

- Carne de sol com macaxeira cozida na manteiga

- Vaca atolada

- Frango com quiabo

- Costelinha suína assada com abacaxi

- Peixada mineira com banana da terra

- Supremo recheado com bacon

- Arroz branco

- Arroz com pequi

- Feijão preto

- Paçoca de carne seca

- Tropeiro caipira

- Batata doce frita

- Legumes refogados

- Tutu de feijão com torresmo

- Sopa mineira

Sobremesas

- Ambrosia

- Pão de queijo recheado com doce de leite

- Doce de abóbora cremosa com coco

- Canudinho de doce de leite

- Cheesecake Romeu e Julieta

- Trança de banana com queijo minas

- Bolo de fubá com goiabada

- Rocambole de amendoim

- Cocada

