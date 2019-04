Inscrições para festival gastronômico em Manaus encerram na terça

Manaus - Atrair clientes para os estabelecimentos participantes, aumentar a renda e sua visibilidade. Estes são os principais objetivos do maior festival gastronômico do planeta, o Brasil Sabor, que acontece em todo o país entre os dias 16 de maio e 2 de junho.

Este ano, o festival visa valorizar ingredientes e receitas tipicamente brasileiros a fim de expandir ainda mais o setor de turismo no Brasil, e uma das novidades é que pratos participantes poderão ser experimentados com um desconto de 30% no valor original durante o período do festival.

O festival é um conjunto de ações estratégicas realizadas pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), e que reúne os melhores chefs dos restaurantes do estado e oferece aos apreciadores da culinária brasileira cerca de mil pratos diferentes nos quatro cantos do país



O Brasil Sabor vai oferecer ao público a oportunidade de degustar pratos especialmente criados para o festival, com entrada, prato principal e sobremesa, formando um combo, e que tenham como base o tema nacional, “Original do Brasil”.

Os combos participantes terão preços diferenciados e deverão representar a gastronomia local. O desconto de 30% no preço do prato durante o concurso é pensado não só no sentido de atrair apenas os consumidores habituais, mas principalmente novos clientes.

Seguindo padrão de qualidade e segurança alimentar, mantendo as tradições, características, ingredientes e sabores do Amazonas, o festival busca valorizar a cultura, a gastronomia e a vida dos amazonenses. É indispensável que tenha, pelo menos, um ingrediente regional na receita.

Proposta

A proposta é que cada restaurante participante crie uma receita inspirada em técnicas, temperos e ingredientes originalmente brasileiros e sirva o prato por um valor promocional durante o evento.

Ao todo, 21 estados estão unidos na realização do Festival, com a missão de valorizar as cinco regiões do Brasil. O Brasil Sabor é promovido pela Abrasel, com patrocínio regional do Sebrae e Governo do estado por meio da Amazonastur e parceria da Prefeitura de Manaus por meio da ManausCult.

*Com informações da assessoria

