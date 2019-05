Alunos do Senai promovem Feira Gastronômica nesta sexta-feira (3)

Manaus - Oportunidade para ver como funciona o dia a dia de uma empresa, especificamente da área gastronômica. É o que os alunos do curso Técnico em Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) na “Feira gastronômica de administração” estarão experimentando nesta sexta-feira (3), das 8h às 20h, na Escola Senai Antônio Simões (ESAS), localizado na Bola da Suframa.

“A feira tem por objetivo atender um critério avaliativo da unidade curricular, especificamente a disciplina "Prática profissional simulada", tendo como desafio a criação de uma empresa fictícia e a comercialização do produto dessa empresa”, disse o instrutor do Senai, Fernando Cesar da Silva.



De acordo com o instrutor, 59 alunos divididos em nove grupos optaram por comercializar alimentos. A relação da atividade com a administração está no fato de que os alunos terão que administrar seus empreendimentos, desde a aquisição de recursos financeiros até a apuração de resultados.

“As decisões administrativas são de total responsabilidade dos alunos e podem fazer a diferença entre o sucesso ou não da empresa. As empresas foram divididas em quatro áreas, sendo elas: financeiro, comercial, gestão de pessoas e operacional. Esse revezamento é uma decisão da gestão de pessoas. Cada setor tem seu respectivo chefe que deverá prestar contas por meio de relatórios com o docente responsável, sendo três ao todo, um para cada turno”, explicou Silva.

As “empresas” vão vender produtos típicos da região, como os pratos “Pirarucu desfiado”, “Bacalhau do Amazonas”, e o Açaí em copos, assim como uma variedade de doces e salgados, além do tacacá, a preços acessíveis aos seus clientes.

O curso do Senai tem duração de mil horas, divididos em três módulos, básico e, específico 1 e 2. As aulas ocorrem na Escola Senai Antônio Simões, localizada na Av. Rodrigo Otávio, 2394 – Distrito Industrial. Mais informações pelos números 3186-9975 / 3186-9976 ou pelo site.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Kevinho passa por cirurgia às pressas e pede oração