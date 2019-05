Dia do Hambúrguer: saiba onde aproveitar rodízios em Manaus

Divulgação





Manaus - Uma coisa que brasileiro gosta é comer muito gastando pouco. A prova disso é a crescente popularização de rodízios pelo país. Em Manaus, o modelo gastronômico já conquistou um público fiel, em especial os amantes de hambúrgueres. Comemorado nesta terça-feira (28), o Dia do Hambúrguer não poderia ser esquecido. O Em Tempo listou as principais hamburguerias de Manaus para aproveitar um dos lanches mais consumidos do mundo.

Existem rodízios de pizza, sushi e até pastéis, mas para o estudante de biomedicina, Marcos Bácio, a melhor escolha sempre vai ser o rodízio de hambúrgueres. A paixão pelo sanduíche veio desde pequeno e, hoje, ele consome o lanche pelo menos duas vezes por semana.

“Eu e meus amigos frequentamos muitas hamburguerias pela cidade. O maior diferencial é que a gente poder escolher o tipo e o ponto de carne. É o melhor lanche para mim, tanto que eu como pelo menos duas vezes durante a semana. Sempre que eu posso, eu vou até as hamburguerias, mas atualmente eu tenho pedido para comer em casa”, afirma o amante do sanduíche.

Origem do Hambúrguer

O hambúrguer é um bolo de carne que teria surgido por volta do século XII com os povos tártaros. Na Alemanha, na cidade de Hamburgo, o bife teia ganhado o nome de hambúrguer em homenagem a cidade alemã.

O bolo de carne teria sido levado para os Estados Unidos, por volta de 1880, onde ganhou popularidade e foi aprimorado para o tipo que conhecemos hoje. Se os americanos não o criaram, eles acrescentaram o pão à carne.

Já no Brasil, o hambúrguer chegou pelas mãos do americano Robert Falkeburg, em 1952. O americano teria aberto a primeira loja de fast food no País. No cardápio, também havia sundae e milk-shake e as novidades logo ganharam a preferência dos brasileiros.

Confira abaixo a lista dos lugares em Manaus que oferecem rodízios para todos os amantes de hambúrguer:

Jafred Food Square

Há quase três anos atuando no segmento de rodízio em Manaus, o Jafred funciona como a junção de três empreendimento: Japa Mix, Franco’s e Eddys Burguer. O lugar oferece rodízio de mini hambúrgueres artesanais, sushi e pizzas, sendo o pioneira da cidade a oferecer o serviço de finger food.

O valor cobrado pelo rodízio é de R$ 39,99 por pessoa e a bebida é adquirida a parte. Localizado na Rua Rio Jutaí, 19, bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, o rodízio funciona todos os dias a partir das 18h30 e vai até às 23h.

Fascino Di Pizza



Localizado na Rua Alexandre Magno, 655 - sala 01, no Conjunto Shangrilá, a Fascino Di Pizza já caiu no gosto de todos os amazonenses por oferecer todos os dias um serviço variado de pizzas, massas e petiscos.

O rodízio inclui, nas terças-feiras, os mini hambúrgueres. O valor cobrado pelo rodízio é de R$31,90, de segunda a quinta, e R$33,90, de sexta a domingo. A Fascino funciona a partir das 18h.

PhD

Localizado na Avenida Carvalho Leal, esquina com rua General Carneiro, número 20, bairro Cachoeirinha, o restaurante PhD funciona todos os dias de 18h30 às 23h. No cardápio, os amantes de hambúrguer podem apreciar também pizzas, mini hambúrgueres artesanais, sushis e yakissoba por R$33,90 e adicional de R$6 pela bebida.

Agora é só juntar os amigos e a família para apreciar o melhor dos rodízios de hambúrgueres da cidade.

