Fim do mistério: saiba porque rede de fast food mudou fachada

No último final de semana, muita gente que passou em frente ao McDonald’s da avenida Paulista, em São Paulo, e da Barra da Tijuca, no Rio, ficou curiosa ao ver uma mudança na fachada: “Méqui”? Mas o que seria isso? Um novo posicionamento de mercado?

O mistério está resolvido. Trata-se de uma ação inédita da rede no Brasil, para celebrar a intimidade da marca com seus consumidores. “Méqui”, “Mecão e “Méquizinho” são apenas algumas das maneiras que os clientes se referem ao McDonald’s.

“O consumidor tem muita proximidade com a marca, que faz parte da memória afetiva do brasileiro. E para homenagear quem sempre está com a gente, trocamos o nome das fachadas de alguns restaurantes por aquele apelido que só o amigo mais próximo ganha. O McDonald’s é pra todo mundo e queremos que as pessoas possam chamar do jeito que quiserem”, afirma João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

Agora, o “Méqui” vai invadir as redes sociais. Os avatares dos perfis oficiais da marca no Twitter, Facebook e Instagram também serão mudados. Além disso, os clientes também poderão usar essas plataformas para dizer qual é a sua forma de referenciar o McDonald’s. A rede vai selecionar os melhores e espalhar em novas ações pelo Brasil.

Criada pela agência DPZ&T, a ação das fachadas foi registrada em um vídeo que mostra a reação dos clientes com essa surpresa. O filme tem produção da Piccolo e direção de Nicole Fischer e Amadeo Canônico.