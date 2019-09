Feira Internacional de Gastronomia Amazônica começa na quinta no AM

A expectativa é de que 40 mil pessoas entre visitantes, expositores, participantes, organizadores, convidados e imprensa participem da feira. | Foto: Divulgação

Manaus - A 3ª edição da Feira Internacional da Gastronomia Amazônica (FIGA), promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no AM), acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2019, das 14h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas - CCA, localizado na Av. Constantino Nery, esquina com Pedro Teixeira, 5001 – Flores.



O evento contará com a participação de empresários dos diversos segmentos de venda e prestação de serviços do mercado de restaurantes

O evento contará com a participação de empresários dos diversos segmentos de venda e prestação de serviços do mercado de restaurantes | Foto: Divulgação

, chefs de cozinhas, estudantes de gastronomia, nutrição, administração e cursos afins, além de empreendedores interessados em entrar no ramo de alimentação fora do lar.

A expectativa é de que 40 mil pessoas entre visitantes, expositores, participantes, organizadores, convidados e imprensa participem da feira.



A Abrasel no AM está com stands à venda para os proprietários e comerciantes da área. Mais informações podem ser obtidas nos números 3642-8894 ou 98292-0021.

Com mais de 90 estandes entre feira de negócios e praça de alimentação, para visitação durante os três dias, a FIGA sediará também mais cinco eventos paralelos.

Confira a programação:

DIA 26.09.2019 - QUINTA-FEIRA

ARENA GASTRONÔMICA - AULA SHOW – SALÃO DO COMER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Abertura da Arena Gastronômica

15h às 15h50 – Lançamento do Selo de Indicação Geográfica da Farinha –Município de Tefé – Apresentação especial

16h às 16h50 – Um passeio pelo prato mais tradicional da culinária amazonense traduzido para os dias de hoje: Tacacá

Natasha Mayer - Controle de Qualidade e Produção

17h às 17h50 – A cozinha popular amazônica e todo o seu luxo

Chef Janaína Rueda (São Paulo - SP)

20h – Solenidade de abertura

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - SALÃO DO SABER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Início da programação técnica

15h20 às 17h05 – Café com Abrasel para associados, convidados e fornecedores. (evento fechado)

21h – Encerramento do dia.

DIA 27.09.2019 – SEXTA-FEIRA

ARENA GASTRONÔMICA - AULA SHOW – SALÃO DO COMER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Abertura da Arena Gastronômica

15h às 15h50 – Aula Show com o Prof. Michel Brito - Faculdade Senac

(Manaus-AM)

16h às 16h50 – Sukiyaki: da tradição japonesa a contemporaneidade amazônica

Chef Hiroya Takano (Manaus - AM)

17h às 17h50 – O Feijão Tropeiro Manauara com Filé da Costela

Cozinheiro Chef Internacional Fábio de Pádua (Águas de São Pedro - SP)

18h às 18h50 – Cozinha Tapajônica

Chef Saulo Jennings (Santarém - PA)

19h às 19h50 – Cozinheira de Fogo e Fogão

Chef Danielle Dahoui (São Paulo - SP)

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - SALÃO DO SABER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Início da programação técnica

15h às 16h – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 1

Convidada: Neide Maria (São Gabriel da Cachoeira - AM) – Padaria Elite

16h30 às 17h30 – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 2

Convidado: Rogério Cunha (Manaus - AM) – Loppiano Pizza

18h às 19h – Case de sucesso: Meu negócio para vida toda 3

Convidado: Adolpho César Oliveira (Manaus - AM) - Adolpho Assador

Oficial

19h30 às 20h30 – Gestão Estratégica para Bares e Restaurantes

Palestrante: Karyna Dantas (São Paulo - SP) – Sebrae SP

21h – Encerramento do dia

DIA 28.09.2019 - SÁBADO

ARENA GASTRONÔMICA - AULA SHOW – SALÃO DO COMER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Abertura da Arena Gastronômica

15h às 15h50 – Surubim em meio a floresta

Chef Erick Alcantara e aluno convidado Caio Araújo – Faculdade Fametro

16h às 16h50 – Uma receita para a confeitaria amazônica

Chocolatier Talita Avelino (Manaus - AM)

17h às 17h50 – O valor da cultura alimentar indígena – ingredientes e

utensílios que podemos utilizar no cotidiano

Chef Denise Rohnelt (Boa Vista - RR)

18h as 18h50 – Panna cotta multiesferica com fruas lio Chef Angélica Vitali (São Paulo - SP)

Das 19h às 19h50 – A cozinha do futuro – Sustentabilidade Amazônica

Cientista gastronômico Pere Castells (Barcelona - Espanha)

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - SALÃO DO SABER

14h – Abertura dos portões para o público

14h50 - Início da programação técnica

15h as 15h30 – Não é o que você vende. É como você vende!

Palestrante: Carlos Oshiro (Manaus - AM)

15h30 às 17h30 – Mesa-redonda: Debatendo sobre o tema da Palestra Não é o que você vende. É como você vende!

Mediador: Carlos Oshiro

Convidados: Empresário Mário Valle - Tambaqui de Banda e Muy Gringo

Empresária Lidiane Maciel - Lili & Vivi Delícias Regionais (Manaus – AM)

18h as 19h – Restaurantes: o futuro não é um refeitório

Palestrante: Arnaldo Lorençato (São Paulo - SP)

19h30 as 20h30 – Controle de pragas no ramo alimentício

Palestrante: Galdêncio Marreiro – Biólogo grupo Saniteck

21h – Encerramento da feira

Mais informações para participar das palestras, rodadas de negócios e aulas show e para compra de estandes é só acessar a página da Abrasel no Facebook ou ligar no telefone (92) 3642-8894 / 98292 0021.

INSCRIÇÕES PELO E-MAIL: [email protected] ou ( 92)3642 8894