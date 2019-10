Gigante do fast-food lança seu maior sanduba em Manaus

Marcio Canuto vai protagonizar a campanha desenvolvida pela agência DPZ&T | Foto: Divulgação

Manaus - Após os sucessos do Big Tasty e suas extensões, como o Duplo Big Tasty, o maior sanduíche do McDonald’s ganha um exagero de versão, o Giga Tasty. Para apresentar essa nova atração, que chegou aos restaurantes da rede, não há ninguém mais apropriado que o nada discreto Marcio Canuto para protagonizar a campanha desenvolvida pela agência DPZ&T.



O novo sanduíche da linha Tasty é composto por pão Big Tasty, dois hambúrgueres de carne, molho Tasty (em dobro), cebola crispy, alface americana, duas fatias de tomate, três de bacon e três de queijo emental. O lançamento acompanha a batata rústica, que também vem com molho tasty e bacon picado.

“Giga Tasty é mais uma inovação que vai de encontro aos objetivos da marca em surpreender nossos consumidores com sabores e experiências inéditas. E o impacto desse lançamento ganhou uma voz à altura. É uma honra para o McDonald’s ser a primeira marca a contar com o Marcio Canuto em sua primeira campanha publicitária desde sua aposentadoria.”, afirma João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

A estratégia de comunicação começou a intrigar os clientes da rede na semana passada, quando diversos restaurantes da marca, em SP, destacaram Canuto no quadro de “Destaque do Mês” como se, a partir de agora, ele estivesse trabalhando no McDonald’s.

Com direção de Laga e produção da Prodigo Films, o comercial traz Marcio Canuto como “funcionário” de um restaurante do McDonald’s; brincando com os clientes bem ao seu estilo tradicional enquanto eles saboreiam a imensidão do novo Giga Tasty. Assista aqui.

Além do comercial para TV, a campanha conta com outros filmes estrelados por Canuto e desdobramentos nos canais digitais da marca, assim como materiais de ponto de venda e mídia exterior. Destaque para diversas peças divertidas com Marcio Canuto. Por exemplo, quem passar nos restaurantes, pode levar máscaras com seu rosto ou tirar fotos com um totem em tamanho real deste ícone. No app do McDonald’s, o consumidor ainda pode baixar stickers temáticos exclusivamente feitos para a campanha.

“Não existe ninguém melhor que Marcio Canuto para protagonizar esta ação. O Giga Tasty é tão exagerado que se ele fosse uma pessoa, certamente seria o Márcio Canuto.” comenta Marcelo Ferronato, Head de Consumer Marketing do McDonald’s Brasil.