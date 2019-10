Manaus sedia a primeira edição do Festival Assador’ES

Manaus - Manaus sedia o Festival Assador’ES, evento que irá reunir especialistas em cortes de carnes, cervejarias artesanais, shows musicais e espaço kids. O Festival, que nasceu no Espírito Santo e já percorreu diversos shoppings do país, acontece em dois finais de semana – de 24 a 27 de outubro e de 31 a 03 de novembro – como parte das comemorações pelo aniversário de Manaus. A programação é gratuita e inicia sempre a partir das 12h nos finais de semana e as 17h, segunda-feira a sexta-feira no Amazonas Shopping.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, explica que uma novidade deste Festival é que o evento será realizado na área externa do centro de compras, no estacionamento G1. “Estamos preparando uma grande estrutura para receber as famílias, com 2.500 metros de área e opções para todos os públicos”, adiantou.

Segundo o organizador do evento em todo o país, Leonardo Castilho, serão montadas oito estações de carne e mais oito de cervejas artesanais. Entre os cortes especiais que o público vai poder experimentar estão Ancho, Cupim, Chouripán, Picanha, Costela, Torresmo, Brisket, Pulled pork, Hambúrguer de parrilha e BBQ de chão. As cervejarias artesanais confirmadas no evento são: Rio Negro, Taverna, Sarapó, Tucan Brew e Porto de Lenha.

Ele ressalta que o Festival Assador’ES é um evento que já se consagrou como um dos principais do país, no segmento de carnes. “O Amazonas Shopping está trazendo para o público manauara uma super estrutura com o que há de melhor nos festivais de churrasco e assados. Será uma experiência gastronômica muito especial, principalmente, para quem é apaixonado por carnes”, disse.

Para animar o público, o Festival contará com shows de artistas locais, nos ritmos de rock e sertanejo. As crianças também terão um espaço preparado especialmente para elas, com brinquedos infláveis, entre outras atividades.

*Com informações da Assessoria