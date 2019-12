Aprenda a preparar pernil assado com abacaxi para este Natal

Manaus - Pernil Assado com Abacaxi é muito fácil de fazer e um dos principais pratos da ceia de Natal. Que tal preparar essa receita durante as festas deste fim de ano? Você vai surpreender a todos, eu garanto.

Ingredientes

1 pedaço de pernil sem osso de 1,5 kg

5 dentes de alho

1 limão

3 colheres (de chá) de sal

1/2 xícara (de chá) de vinagre

1 colher (de chá) rasa de pimenta do reino

1 abacaxi bem maduro

2 colheres (de sopa) de manteiga

2 colheres (de sopa) de açúcar





Modo de Preparo

No dia anterior coloque o pernil dentro de um saco plástico e coloque o alho amassado, o suco de limão, o sal, o vinagre, a pimenta do reino e meia xícara de chá de água. Feche o saco e massageie o pernil com o tempero. Deixe na geladeira.

No dia seguinte, forre uma assadeira com papel alumínio e unte com manteiga. Coloque rodelas de abacaxi, polvilhe um pouco de açúcar no abacaxi e o pernil por cima das rodelas. Cubra o pernil com outras rodelas de abacaxi, colocando pedacinhos de manteiga em cima das rodelas, polvilhando açúcar sobre elas (vai caramelar).

Despeje o restante dos temperos que ficou no saco e feche muito bem o papel alumínio. Leve ao forno médio (uns 180 graus) por 2 horas e meia. Abra o papel alumínio, espete o pernil e veja se já está macio, se não estiver feche o papel alumínio e deixe assando um pouco mais.

Se já estiver macio, deixe o papel alumínio aberto, pincele um pouco de manteiga e leve ao forno mais um tempo para dourar. O meu ficou cerca de 30 minutos.

Sirva o pernil quente acompanhado de um molho.