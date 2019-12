Confira uma deliciosa receita de peru para inovar na ceia de Natal

O o protagonista da mesa nas festas de fim de ano | Foto: Reprodução

O jantar mais esperado do ano está chegando, e um dos pratos clássicos é, sem dúvidas, o peru. Ele normalmente vem congelado e temperado, mas exite um jeito para deixar a Ceia de Natal ainda mais especial. Pensando nisso, separamos uma dica para preparar o protagonista da mesa nas festas de fim de ano. Confira abaixo!



1 Peru

Manteiga Temperada

• 500 g manteiga

• 1/3 Maço salsinha picadinha

• 1/3 Maço Alecrim picadinha

• 1/3 Maça Tomilho desfolhado

• Sal e pimenta a gosto

• Raspas de 1 limão

• 120 ml Cerveja, vinho ou Cachaça

Modo de preparo:

Deixar a manteiga em temperatura ambiente (em ponto de pomada) e misturar com os demais ingredientes secos. Com a mão, separar a pele da carne do Peru e passar 1/3 da manteiga sob ela, passar também em cima da pele. Ao restante da manteiga acrescentar a cerveja e levar em fogo baixo por 2 min. Levar o Peru ao forno e a cada 30 min regar com a mistura.

Recheio

• 1 Cebola cortada

• 1 limão siciliano cortado

• 1 cabeça alho

• 1/3 maço Alecrim

• 1/3 maço salsinha

• 1/3 maço tomilho

Modo de preparo:

Retirar os miúdos de dentro do Peru e após passar a manteiga na pele, colocar todos ingredientes dentro da cavidade. Fechar amarrando os pés com barbante.

Caldo carne

• Miúdos

• Cenoura

• 1/3 talo salsão

• 1 cabeça alho

• 1 cebola

• 1/3 maço alecrim

• 1/3 maço tomilho

• Aguá quente

• Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:

Retirar os miúdos e numa panela quente deixe formar uma crosta tostada. Colocar os demais ingredientes numa panela, cobrir com água quente e deixar por 30 min em fogo médio. Coar o liquido e descarte os demais ingredientes.

“Cama” para fazer o Molho do Peru

• 1 Batata fatiada

• 1 Cenoura fatiada

• 1 cebola fatiada

• Ervas frescas

Modo de preparo:

Untar a assadeira que será assado o Peru, colocar os ingredientes e logo depois o Peru. Levar para assar. Quando o Peru estiver assado, retirar os ingredientes, misturar com o Caldo de miúdos e bater no liquidificador ate virar um molho.