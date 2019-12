Aprenda a fazer Bacalhau com batatas

Comece a receita um dia antes para poder dessalgar o bacalhau | Foto: Divulgação





Ingredientes

500 g de bacalhau

8 batatas pequenas

2 cebolas cortadas em rodelas

Salsinha fresca a gosto

Pimentões coloridos para dar gosto

Azeite a gosto

3 dentes de alho amassados

Modo de preparo

Comece a receita um dia antes para poder dessalgar o bacalhau. Coloque-o em uma travessa coberto com água, deixe de um dia para o outro trocando a água pelo menos 4 vezes. Descasque as batatas, corte ao meio e corte as cebolas e os pimentões em rodelas finas.

Pré-cozinhe as batatas e refogue a cebola com o alho e os pimentões em uma frigideira com azeite. Unte uma forma com azeite, coloque o bacalhau, o refogado e as batatas.

Despeje um pouco mais de azeite e leve para assar em forno preaquecido por aproximadamente 35 minutos. Depois salpique a salsinha e sirva.