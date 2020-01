Torino Tratoria é inaugurado no Amazonas Shopping

De arquitetura tradicional, o Torino Tratoria tem um estilo rústico que remete às cantinas italianas. | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping inaugurou o primeiro restaurante da Alameda Gourmet, o Torino Tratoria. O novo espaço do centro de compras conta com restaurantes renomados e especializados na gastronomia nacional e internacional. Além do Torino, também funcionarão no local os restaurantes Tio Armênio e Toreador Steak House, com previsão para inaugurar no início do 2020.

Com capacidade para até 176 pessoas, o Torino Tratoria oferece um cardápio tradicional de massas, além de pratos selecionados especialmente para o restaurante do Amazonas Shopping, como o arroz negro com frutos do mar e criações próprias da equipe. Com a ideia de apresentar opções de pratos tradicionais e adaptações com toques contemporâneos, o restaurante trabalha com massas importadas.

Para acompanhar o menu, os clientes tem à disposição uma seleta carta de vinhos, com rótulos nacionais e importados. Todos acondicionados na adega instalada no local. O restaurante conta, ainda, com chopp Brahma.

Horário de funcionamento do Torino Tratoria em Manaus:

O Torino Tratoria funciona no almoço e jantar. No almoço tem pratos executivos com massas, saladas e carnes, além das opções do cardápio. À noite, o restaurante oferece rodízio de pizzas e massas e também promove shows musicais, de ritmos variados.

O empresário Rodrigo Bastos explica que, na culinária, o Torino traz um conceito simples, mas sofisticado, com opções para agradar toda a família. “Estamos muito felizes com o resultado. Acredito que o restaurante será um novo ponto de encontro das famílias e amigos, pois tudo foi pensado e preparado nos mínimos detalhes, desde o cardápio até o ambiente”, relatou.

Empregos:

O Torino Tratoria do Amazonas Shopping está gerando 44 empregos diretos nas áreas de atendimento e cozinha.

Arquitetura:



Projeto – De arquitetura tradicional, o Torino Tratoria tem um estilo rústico que remete às cantinas italianas. O piso da área externa foi especialmente escolhido para lembrar as calçadas da Itália, país que é conhecido mundialmente pelas massas.

Ambiente italiano

Dentro do restaurante a intenção é que os clientes sintam-se nas casas das vilas italianas, com grandes janelas e floreiras. Complementando a beleza do local, no fundo do espaço foi recriada uma espécie de porão, que também remete à cultura do país de inspiração do restaurante. “Nós quisemos criar um ambiente aconchegante, para que as pessoas possam guardar, na memória, momentos especiais a serem passados no local, na companhia dos amigos e família”, disse.