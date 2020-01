Já está chegando! Confira as opções de hambúrgueres em clima de 2020

Manaus - Em ritmo de festas de confraternização e estilo réveillon, a hamburgueria Eightys Burguer & Beer lança seu mais novo sanduíche, o “Super Tramp”, banda de rock britânica formada em 1969, sob o nome Daddy e posteriormente renomeada no início de 1970. A ideia, segundo um dos sócios-proprietários da lanchonete, o empresário Jean Fabrizio foi criar algo especial que combinasse com o glamour e imponência das festas de final do ano, especificamente o réveillon.

O sanduíche é composto por 200 g de Blend de Angus (carne bovina de qualidade superior originada na Escócia), pão brioche e um delicioso fondue de queijos franceses. “Nossa proposta é permanecer com os lançamentos de novos sanduíches e então pensamos em criar algo com a pegada e clima de festas de final de ano. E claro, usar combinações simples como carne e queijo sempre dão certo. Como esse ano comemoramos o aniversário de dez anos da hamburgueria vamos fechar o ano com toque especial, gostinho de ano novo e aniversário”, brinca o empresário.

De acordo com Jean, o diferencial do sanduíche é justamente os molhos de queijo que são derramados no hambúrguer minutos antes de ir para mesa. "Essa será nossa forma de brindar os clientes da Eigtys Burguer com um sanduíche com cara de réveillon”, diz.

Outra novidade para 2020 é que a hamburgueria irá investir em programações culturais. Os proprietários estudam seguir a proposta de algumas hamburguerias do Sul do país e pretendem realizar programações culturais, uma vez por mês. “Mudamos para um espaço maior e com uma estrutura que pede por esse tipo de programação para além de agradar nossos clientes com novidades também possamos conquistar outro tipo de clientela”, explica Fábio Saboia, sócio da lanchonete.

Exposições, apresentações musicais e até performances artísticas com a participações de humoristas, estão sendo estudadas pelos empresários para serem inseridas em sua programação para 2020. “Vamos apostar nessa pegada cultural para diversificar nossa programação e agradar os clientes como também ampliar nossa cartela de serviços”, finaliza Fábio Saboia.

*com informações da assessoria