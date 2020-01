Conheça as cervejas mais apreciadas em outros países

Manaus - Produzida há milhares de anos, provavelmente desde 6000 a.C, a cerveja é uma das bebidas mais democráticas e populares do mundo, estando presente nas confraternizações, no happy hour no fim do expediente e no churrasco de domingo. Para quem adora ou quer conhecer mais sobre a bebida, o Pátio Gourmet preparou uma verdadeira viagem cultural sem sair de casa no universo cervejeiro.

Direto da Argentina, a primeira sugestão é a cerveja Patagônia Wiesse. Apesar do nome Weisse - que pode ser confundido com o estilo alemão Weizen Bier, a Patagônia é uma cerveja Witbier, do tipo belga. É uma bebida leve e turva. Sua receita leva especiarias e trigo com aromas que remetem a um cítrico e condimentado, isso porque utiliza casca de laranja e coentro na preparação.

Da Califórnia, nos Estados Unidos, a indicação é a cerveja Sierra Nevada Tropical Torpedo. Do tipo IPA, a bebida leva em sua receita os lúpulos Amarillo, Mosaic, Citra, ElDorado e Comet. De coloração dourada e sabor seco com notas de frutas tropicais como manga, mamão e maracujá, a Sierra Nevada Tropical combina perfeitamente com carnes vermelhas, hambúrgueres e comidas mexicanas.

Conhecida internacionalmente pelo consumo de cerveja, a Alemanha tem ótimas opções da bebida. Há mais de 1,3 mil cervejarias no país e a maioria delas ainda segue à risca um decreto do duque Guilherme IV da Baviera, em 1516, que é a chamada lei da pureza da cerveja. A regra tinha o objetivo de proteger os consumidores de cervejas feitas com ingredientes tóxicos. Por isso, até hoje um dos orgulhos dos alemães é produzir as bebidas mais puras do mundo. A Alemanha também é sede da Oktoberfest, realizada todos os anos em Munique desde 1810.

Da Alemanha, a dica é experimentar a Erdinger Weissbier, uma cerveja de trigo, leve e refrescante. Seu aroma apresenta aveia, levedura e um leve toque de banana e cítricos. Essa cerveja harmoniza perfeitamente saladas e frutos do mar.

Nem só de fabricação de chocolates vive a Bélgica. O país também é conhecido por suas cervejarias. De lá, a dica é experimentar a Delirium Nocturnum, bebida de aroma adocicado com notas de passas e chocolate. Com alto amargor e teor alcoólico de 9,5% acompanha muito bem pratos como carnes vermelhas e de caça e queijo do tipo gorgonzola. Da Irlanda, vale experimentar a Guinness Draught, cerveja de cor negra com aromas e sabores de café e chocolate amargo. Com amargor sutil e ter alcoólico de 4,1%, combina com hambúrguer, lombinho e pato.

A última dica é a dinamarquesa Faxe Extra Strong. Sem amargor, a bebida contém notas de cereais e maltes e combina muito bem com queijos de sabores fortes como gorgonzola e roquefort.