Sanduíche: Méqui dá uma surra de picanha na sua fome

Manaus- O ano começa com tudo no Méqui com a chegada do novo Picanha ClubHouse. É uma surra de picanha na sua fome, como mostra a campanha criada pela agência DPZ&T com filme para TV, conteúdo digital e material de ponto de venda.

Com produção da Barry Company e direção de João Papa, o comercial acompanha três diferentes cenas de luta que apresentam toda a força do novo Picanha das Galáxias. É tanta picanha que a sensação é a de sermos golpeados pelo sanduíche do Méqui. Assista aqui

O Picanha ClubHouse traz os principais elementos do primeiro sanduíche da linha Signature , o ClubHouse, que foi lançado há quatro anos e se tornou um dos mais vendidos e queridos do McDonald’s. A nova versão traz uma deliciosa combinação de pão brioche, o famoso molho especial, alface crespa, tomate, bacon, queijo emental, um ou dois hambúrgueres de picanha, cebola caramelizada e molho de picanha.

“Estamos sempre atentos aos clientes do Méqui e sabemos o quanto as respostas em relação aos últimos dois Picanhas das Galáxias foram extremamente positivas. Por isso, começamos 2020 com uma nova opção para os fãs que podem ter seus sanduíches favoritos da rede, mas que também buscam experiências inéditas em matéria de hambúrgueres. E com esse lançamento consolidamos nossa Linha Picanha”, afirma João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

Com a chegada do Picanha ClubHouse, todos os sanduíches de picanha – sucessos de vendas – passam a ser opções fixas no cardápio, substituindo a Linha Signature.

A aposta é baseada em contato próximo e pesquisa com os consumidores. No último ano, a marca direcionou grande parte de seus esforços de marketing para trazer produtos com forte apelo sensorial. E a picanha, corte muito valorizado pelos brasileiros, se mostrou o ingrediente perfeito para criar essa conexão com o público.

Além do Picanha ClubHouse (versão com um ou dois hambúrgueres), a linha ainda conta com Picanha Cheddar Bacon, McPicanha e Picanha Bacon Crispy.

