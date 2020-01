Em parceria entre Fiat e McDonald’s, clientes fecham pedido no carro

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) e o McDonald’s no Brasil anunciam uma parceria para tornar a experiência na rede de alimentação cada vez mais simples e ágil. Diretamente pelo carro, será possível acessar o cardápio do McDonald’s, escolher o que deseja pedir, pagar e decidir qual restaurante melhor se encaixa em sua rota. A expectativa é de que os testes com os consumidores comecem no primeiro semestre de 2020.

A iniciativa faz parte da plataforma de inovação aberta da FCA que busca entender os diversos momentos do consumidor e seu relacionamento com outras marcas e, assim, identificar oportunidades de desenvolvimento de soluções colaborativas. Essa novidade também faz parte da estratégia do McDonald’s de oferecer mais protagonismo, comodidade e agilidade aos clientes na hora de realizar um pedido para saciar a #FomeDeMc.

De acordo com o Diretor de Portfólio, Pesquisa e Inteligência Competitiva da FCA para a América Latina, Breno Kamei, o propósito da parceria é a criação de soluções para maior conforto e conveniência das pessoas. “Ao longo de sua jornada com o carro, o consumidor demanda relacionamento com outras marcas, além da FCA. Por isso, a necessidade da FCA identificar esses momentos e se conectar com as marcas preferidas do consumidor. O desafio é, juntos, desenvolvermos soluções nas quais a complexidade deixa de ser visível ao usuário, dando visibilidade aos benefícios”, completa o diretor.

Para Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, empresa responsável por operar a marca McDonald’s na América Latina, esta parceria reforça os investimentos da rede para gerar mais conveniência. “Estamos, a cada dia, empoderando mais e mais o nosso cliente ao disponibilizar novas opções para que ele escolha o que comer, onde comer e como pagar”, finaliza.

Além do McDonald’s, também faz parte dessa rede de inovação a Visa do Brasil, que tem como objetivo buscar uma nova opção de pagamento durante sua jornada de mobilidade com o carro.