Receita Clássica: bolo de fubá fofinho de Liquidifcador

Se tem um bolo gostoso, simples e clássico, esse bolo se chama, bolo de fubá ! Quem ai não curte um bolo fofinho, e delicioso acompanhado de um bom café ou até mesmo um chazinho ?

Hoje vou ensinar para vocês uma receita de bolo de fubá que não tem erro.

Uma massa simples, fofinha e barata e vou dar também algumas dicas de como deixar o seu bolo mais requintado com alguns ingredientes que pode ser acrescentado a receita.

Vamos aos ingredientes:

Xícaras de 250ml

1 e ½ xícara de áçucar

1 xícara de fubá

2 xícaras de farinha de trigo

½ xicara de oleo

1 xicara de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo do Bolo de fubá bem fofinho

Vou ensinar a fazer esse bolo de duas formas, a primeira é de liquidificador, da super certo, é fofinho, delicioso mas não é tão aerado.

Você vai colocar todos os ingredientes menos o fermento no liquidificador, e bater por 3 minutos.

Colocar o fermento e bater rapidamente.

Unte uma forma média de furo no meio com manteiga, trigo e fubá.

Coloque a massa.

Leve em forno pré aquecido 200 graus.

Deixe no forno por 20 minutos, abaixe a 180 e deixe por mais 25 ou 30 até ficar douradinho.

Outra forma de fazer e o seu bolo além de fofinho vai ficar bem aerado, é bata as claras em neve na batedeira e reserve.

Bata as gemas e o açúcar na batedeira até ficar uma mistura fofinha e clarinha.

Coloque os demais ingredientes menos a clara e bata para misturar.

Incorpore a clara delicadamente a massa.

Unte uma forma com furo no meio com trigo e fubá.

Leve para assar em forno pré aquecido a 200 graus.

Depois de 20 minutos abaixe para 180 e deixe por mais 15 ou até dourar bem.

Espere esfriar e sirva.

Dicas para essa receita é todos os ingredientes estarem em temperatura ambiente para não atrapalharem a ação do fermento.

No preparo da massa você pode colocar 100 gramas de coco.

Fica perfeito o Bolo

No preparo você pode adicionar ao invés do coco gotas de chocolate, fica diferente e gostoso.

No preparo ao inves das gotas de chocolate você pode colocar 100g de parmesão ralado, deixa o bolo mais cremoso.

Ao invés do parmesao você pode cortar goiabada bem pequinininha para não afundar, passar no fuba e colocar na massa, fica divino.

Se você é das mais clássicas pode colocar uma colher de sopa de erva doce, fica perfeito.

Espero que tenham gostado dessa delícia que pode ser feita de diversas maneiras. Um Bom Apetite!