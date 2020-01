Receita: faça um bolo de cenoura rápido e bem fofinho

Hoje vou ensinar pra vocês uma receita de bolo de cenoura que não tem erro, super fofinho, fácil de ser feito, baratinho e com 3 opções de caldas diferentes para você escolher a que mais gosta e fazer!

Vamos começar detalhando alguns pontos que são super importante para seu bolo ficar bem fofinho e não desandar no processo:

A primeira dica é ovos e cenoura sempre em temperatura ambiente.

Quando estão gelados atrapalha a reação química do fermento.

Não somente no bolo de cenoura mas em qualquer bolo que você fizer.

Então guarde essa dica por que ela vale ouro!

A segunda dica é, coloque a necessidade que pedimos, nem mais e nem menos de cenoura.

Se colocamos demais a massa pesa e não cresce fica emburraxada, se colocamos de menos não existe gosto da cenoura. Mantenha o equilíbrio.

Terceira dica:

Sempre faça bolo com produtos frescos, produtos de boa qualidade, farinha de trigo de boa qualidade faz toda a diferença no resultado final do bolo. Então não poupe.

Outras dicas é

Forno sempre pré aquecido.

Não utilize formas muito grande por que a massa se espalha demais e o bolo não cresce tanto.

Vamos então aos ingredientes:

(xícaras de 250 ml)

• 3 cenouras grandes descascadas e raladas (350g)

• 3 ovos grandes em temperatura ambiente

• 1 xícara de óleo de girassol ou canola (soja deixa um gosto forte)

• 2 xícaras de açúcar de preferência refinado, mas se não tiver pode usar o cristalizado.

• 3 xícaras de farinha de trigo peneirada

• 1 colher de sopa de fermento em pó

Agora vamos aprender como se faz essa delícia de Bolo de cenoura

1.Em uma travessa coloque o fermento e trigo ambos peneirados.

2.Reserve.

3. No liquidificador coloque os demais ingredientes e bata em velocidade máxima por pelo menos 4 minutos.

4. Misture esse líquido no trigo até que fique homogêneo.

5.Mas não fique mexendo demais para não desenvolver glúten.

6.Coloque em uma forma de oco no meio média de 24 cm untada com manteiga e trigo.

7.Leve para assar em forno pré aquecido a 200 graus.

8. Depois de 20 minutos abaixe para 180 e deixe por mais 25 minutos ou até ficar douradinho.

9.Deixe ficar morno e desenforme.

A primeira dica de cobertura é Ganache

1.Vamos precisar de 1 barra de chocolate 190 gramas ao leite e 1 caixinha de creme de leite.

2.Vamos derreter esse chocolate em banho maria e misturar no creme de leite.

3.Em seguida cobrir o bolo e servir.

A segunda Cobertura é espetacular! Cobertura de Brigadeiro

1. Vamos colocar em uma panela 1 lata de leite condensado de boa qualidade, 1 caixinha de creme de leite, 5 colheres de sopa de chocolate em pó.

2. Vamos levar ao fogo médio mexendo sempre até começar engrossar.

3 Espere esfriar e regue com brigadeiro.

E a terceira calda, talvez a mais clássica que exista é a calda de chocolate durinha e crocante.

Espero que tenham gostado dessa delícia de recheio e dessa delícia de bolo.

Depois que fizerem deixe o comentário aqui abaixo me contando o que acharam dessa receitinha.

Bom Apetite

