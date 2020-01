Gosta de lasanha? Confira essa receita rápida, prática e fácil

Está procurando uma receita para o almoço de fim de semana? Essa receita é daquelas simples e práticas . Ideal para quem não sabe se virar na cozinha. Muitas vezes pode deixar no freezer para uma hora de aperto. É só tirar e colocar no micro-ondas ou no forno.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

1 lata de creme de leite

2 xícaras (chá) de molho de tomate

1 pacote de massa de lasanha (500 g)

400 gramas de queijo mussarela ralada

400 gramas de presunto cozido ralado grosso

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de Preparo:

-Misture leite e o creme de leite.

-Unte um refratário e coloque, nesta ordem: molho, massa, queijo, molho, presunto, massa e a mistura de leite.

-Regue com molho de leite, cubra com filme plástico e leve à geladeira.

-No dia seguinte, espalhe manteiga e salpique o queijo parmesão.

-Leve ao forno ou micro-ondas por 45 minutos na potência alta até dourar. Rende até 6 porções