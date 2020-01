McDonald’s convida famílias a se tornarem treinadores de Pokémon

Nova campanha do McLanche Feliz chegará em breve em Manaus, trazendo brinquedos novos e muita diversão | Foto: Divulgação

Manaus - O McDonald’s começa 2020 com Pokémon estrelando a nova campanha do McLanche Feliz. A novidades estará disponível em breve nos restaurantes de Manaus. Essa iniciativa dá sequência às grandes novidades do McLanche Feliz apresentadas recentemente, como a reformulação nutricional de produtos que compõem as combinações do cardápio e o anúncio da parceria com a Disney.

Os novos brinquedos consistem em dez lançadores no formato de Pokébolas que podem ser presos no cinto. Cada lançador conta com um disco com a imagem de um personagem: Mankey, Gastly, Eevee, Alolan Exeggutor, Alolan Sandshrew, Lapras, Pikachu, Onix, Magmar ou Caterpie.

Os novos brinquedos consistem em dez lançadores no formato de Pokébolas | Foto: Divulgação

Para maximizar a experiência, além de brincarem de lançar o disco, as famílias poderão se divertir em animados duelos Pokémon. O disco pode ser girado para destacar um destes três símbolos: cruz, círculo ou quadrado. Em seguida, cada jogador escolherá um dos símbolos no disco e o introduzirá em seu lançador. Ambos os jogadores lançarão os discos ao mesmo tempo e, depois, compararão os símbolos para ver quem ganhou: cruz ganha de quadrado; quadrado ganha de círculo; e círculo ganha de cruz.

Os brinquedos ainda vêm acompanhados de uma trading card sortida, sendo que cada carta mostra habilidades diferentes dos Pokemon. São 12 variedades de trading cards exclusivos que acompanham os novos brinquedos do McLanche Feliz.

*Com informações da assessoria