Aprenda a fazer um delicioso Pudim de Leite com furinhos

Receita fácil de pudim de leite | Foto: Divulgação

O pudim é uma das receitas mais tradicionais . Pensando nisso, preparamos uma sobre o Pudim de leite, que mais fácil de preparar do que todos pensam. Confira a receita!

Ingredientes para o caramelo:

1 xícara (chá) de açúcar

⅓ de xícara (chá) de água fervente

Modo de preparo:

1. Você vai precisar de uma fôrma redonda, com furo no meio, de 22 cm de diâmetro. Leve uma chaleira com 3 xícaras (chá) de água ao fogo médio, ela vai ser usada para fazer a calda e assar o pudim em banho-maria.

2. Numa panela média, leve o açúcar ao fogo baixo. Vá mexendo com uma espátula, até o açúcar derreter completamente e formar um caramelo dourado.

3. Meça ⅓ de xícara (chá) da água fervente e, com cuidado, regue sobre o caramelo. Atenção: a calda vai borbulhar. Em seguida, misture com a espátula, até formar uma calda lisa.

4. Transfira a calda para a forma, vertendo sobre o cone central. Com um pano de prato ou luva térmica, segure e gire a forma para caramelizar também a lateral. Reserve e prepare a mistura do pudim.

Ingredientes para o pudim:

1 lata de leite condensado

4 ovos

2 ½ xícaras (chá) de leite

Modo de preparo:

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).

2. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para o liquidificador. Bata os ovos sozinhos, apenas para misturar. Junte os outros ingredientes e bata até ficar liso.

3. Coloque a fôrma caramelada dentro de uma assadeira (para assar em banho-maria). Transfira a massa do pudim para a fôrma. Leve a assadeira com a fôrma ao forno, e só então regue com a água fervente, até cobrir metade da fôrma do pudim. Deixe assar por cerca de 1 hora – o tempo pode variar de acordo com o modelo e tipo de forno. O pudim está pronto quando a superfície estiver firme, mas com o interior ainda cremoso ele termina de firmar enquanto esfria.

4. Retire o pudim do forno e deixe amornar antes de levar para a geladeira. Deixe gelar por pelo menos 3 horas antes de desenformar (se preferir, prepare o pudim no dia anterior) .

5. Para desenformar, passe a base da forma sobre a chama do fogão aceso, apenas para soltar a calda. Cubra a forma com um prato com borda alta e vire de uma só vez. Deixe toda a calda escorrer sobre o pudim e sirva a seguir.

Prefere sem furinhos?

Para um pudim bem liso o segredo é não incorporar ar na massa, para isso a massa precisa ser batida à mão, peneirada e descansar antes de ser assada. Prepare o caramelo depois que a mistura estiver pronta. Asse em temperatura baixa 160 ºC por cerca de 1 hora e meia. E para um pudim ainda mais denso, use 2 latas de leite condensado na receita.