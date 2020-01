Culinária do Norte e Nordeste em evento gastronômico em Manaus

Os sabores da gastronomia brasileira ganharão destaque em um jantar a quatro mãos que será preparado por dois talentos da cozinha contemporânea nacional: o alagoano Guga Rocha e o paraense Marcus Pompeu, nos dias 6 e 7 de fevereiro, a partir das 19h30, no Restaurante Marimari, situado no Pátio Gourmet, na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol.

Guga Rocha acumula experiências em mais de 40 países, como Itália, Portugal, Espanha, Tailândia, Indonésia, Grécia, Canadá e França. O chef faz uma cozinha criativa, imprevisível, leve e rica em sabores, fruto de sua contínua pesquisa da cultura nacional, aliada a uma curiosidade pela diversidade e exotismo da gastronomia mundial.

O alagoano é reconhecido como um dos chefs brasileiros da nova geração de maior destaque, respeitado pela crítica e pelo público, no Brasil e no exterior, onde possui o apelido de “tropicalist chef”.

Em entrevista ao Portal EM TEMPO, Guga contou sobre a paixão pela gastronomia brasileira e sobre a expectativa de poder preparar pratos típicos do Norte.

EM TEMPO – Em todos os mais de 40 países que visitou, você afirma explicitamente ser defensor dos ingredientes brasileiros. Como você observa a culinária do Brasil?

Guga Rocha – Eu acho que quanto mais você viaja e conhece outras culturas, sabores e técnicas, mais você começa a dar valor a sua própria cultura, sabores e técnicas. Existe uma frase muito interessante que acredito que se encaixa muito no que eu penso: ‘Você só vê a beleza da ilha que você mora se você sair da Ilha, pois, estando dentro da ilha, você não consegue ver o quão bonito ela é’. Viajar pelo mundo para mim é isso. Conhecer essas culturas e valorizar a cultura brasileira. Vejo a cozinha do Brasil como um dos mananciais mais ricos de possibilidades para o futuro da culinária no mundo. Temos infinitas técnicas de cozinhar e diversas etnias.

O chefe alagoano Guga Rocha já visitou mais de 40 países | Foto: Divulgação

EM TEMPO – Você já visitou a região amazônica? Já experimentou algum prato típico? O que achou?

GR – Não só visitei como já abri restaurante no Acre. Já morei em Manaus, junto com um amigo, e participei de eventos gastronômicos da capital. Fui ao Pará, Rondônia, Amapá, conheço todos os Estados brasileiros, com exceção de Tocantins, que visitarei este ano. A riqueza da culinária amazônica está começando a ser descoberta. Devemos valorizar cada vez mais o pescado de rio, a preparação com ervas como o jambu, especiarias locais que enriquecem ainda mais os pratos. Sou louco por tacacá. Gosto muito dos sabores locais. Gosto de comer tapioca com tucumã.

EM TEMPO – Como foi receber o convite de Marcus Pompeu?

GR – Foi uma felicidade muito grande. Primeiro, porque é um trabalho muito bonito que ele está fazendo em Manaus, um trabalho apaixonado. Tenho certeza que essa vai ser a primeira de várias parcerias que iremos fazer. Transformar um ingrediente local junto com a minha visão. Vai ser uma noite muito prazerosa, as pessoas vão adorar. Vamos trazer uma energia muito positiva que acredito ser algo muito importante para as pessoas que irão degustar.

O chefe paraense Marcos Pompeu é o anfitrião do evento | Foto: Divulgação

Cardápio

O menu degustação será composto por cinco etapas e promete traduzir a essência dos dois chefs, sob a ótica das tradições, da cultura e do folclore brasileiro.

A experiência gastronômica começará com as entradas Tortilla de Banana Verde, Ceviche de Pirarucu, Pesto de Coentro e Maionese de Coco, já dando uma mostra do caminho gastronômico escolhido para o jantar.

O evento gastronômico é realizado no Pátio Gourmet da Morada do Sol | Foto: Divulgação

Os pratos principais serão Ravióli de Pato, Espuma de Brie e Crocante de Castanhas com Jambu; Porco no Tucupi, Feijão Manteiguinha e Farofa de Bacon; e Costela Bovina Prensada, Demi Glace e Purê de Cenoura Braseada.

Para finalizar, uma sobremesa que traz ingredientes conhecidos do público amazonense: Sorvete de Açaí, Pipoca de Tapioca Doce e Crumble de Cumaru e Abacate.

Além dos pratos criados pelos protagonistas da noite, o jantar terá opções de vinhos da Importadora Cantu e da Casa Valduga, selecionados pela produtora do evento e enófila, Nicolle Loureiro, que poderão ser adquiridos no local para harmonizar com o menu.

Anfitrião

Marcus Pompeu é natural de Belém do Pará e iniciou a carreira gastronômica em São Paulo. Em sua trajetória, atuou ao lado de chefs icônicos, como o italiano Luciano Bossegia, que por 15 anos esteve à frente das cozinhas do Grupo Fasano. Além disso, passou uma temporada na Espanha, trabalhou na elaboração dos menus de alguns dos mais consagrados estabelecimentos em São Paulo e foi Chef do Itaquerão, na Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Os frequentadores poderão saborear um menu com 5 etapas | Foto: Divulgação

Sua gastronomia é baseada nos sabores regionais e da culinária brasileira em geral. A memória marcada pelos aromas das pimentas de cheiro, da chicória, da alfavaca, dentre outras, remetem às lembranças da sua infância quando passava férias na casa dos avós, no Pará. Essa influência foi e continua sendo fundamental para o estabelecimento do padrão e estilo próprio na culinária que desenvolve com criatividade e talento.

Serviço

Evento: Jantar a quatro mãos com os chefs Marcus Pompeu e Guga Rocha

Local: Pátio Gourmet, Av. Via Láctea, 825, Morada do Sol

Data/hora: 06 e 07 de fevereiro, às 19h30

Valor: 5 etapas do menu a R$ 200,00 / R$ 180,00 para estudantes de gastronomia - bebidas não inclusas

Reservas: (92) 99121-0808

Valet gratuito