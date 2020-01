Receita de frango desfiado simples e fácil de preparar

Aprenda a cozinhar um delicioso prato de frango desfiado simples | Foto: Divulgação

Procurando uma coisa rápida para fazer no almoço ou no jantar? O frango desfiado é uma sugestão rápida e deliciosa que pode ser servida com arroz, batata palha, macarrão ou qualquer outro acompanhamento.

Confira abaixo o passo a passo de como fazer esta receita de peito de frango simples e rápido que vai salvar sua refeição! Aprenda a preparar frango desfiado simples e delicie-se!

Ingredientes:

1 quilograma de peito de frango

1 lata de molho de tomate

2 tabletes de caldo de galinha

2 copos de requeijão

1 cebola picada

1 lata de milho escorrido

2 colheres de sopa de azeite

Cebolinha picada

Salsinha picada

Temperos a gosto (sal, pimenta, cominhos, orégano...)

Modo de preparo:

1. Para fazer essa receita de frango desfiado simples comece por cozer o peito de frango com o caldo de galinha em uma panela com água. Deixe fervendo por 15-20 minutos, retire e desfie.

Dica: Corte o peito de frango em pedaços para ele cozinhar mais depressa.



2. Numa frigideira com o azeite refogue a cebola até ficar transparente. Junte o molho de tomate e temperos da sua preferência. Deixe ferver por 1-2 minutos e junte a salsinha, o requeijão, o frango e o milho.

Deixe cozinhar até o molho reduzir. Desligue o fogo quando a consistência estiver ao seu gosto.



3. Está pronto seu almoço ou janta rápida com frango! Sirva com arroz branco e batata palha ou use como recheio de torta salgada, fica uma delícia!