Novos McShakes chegam no Méqui ainda mais delicioso, em Manaus

As novas receitas foram desenvolvidas após uma série de pesquisas | Foto: Divulgação

Manaus- A estação mais quente do ano ganha sabor especial com os novos McShakes. Os sabores Ovomaltine, Chocolate Kopenhagen, Prestígio e Morango agora estão mais cremosos e ganham um uma cobertura especial de chantilly para arrematar. Com o já famoso mix de baunilha feito de leite, as novas receitas foram desenvolvidas após uma série de pesquisas com os consumidores e chegam para promover uma experiência muito mais prazerosa. A novidade estará disponível em Manaus a partir da próxima semana.



Queridinho da galera, o McShake Ovolmatine chega ainda mais crocante, já a nova receita do sabor Morango conta com deliciosa calda com pedaços de morango. Para os chocólatras de plantão, a pedida certa é o McShake Chocolate Kopenhagen, que além de estar muito mais cremoso, traz todo o sabor do chocolate ao leite.

“Nossos consumidores vêm ao Méqui para experimentar um McShake quando estão em busca de algo delicioso para suas rotinas. Eles merecem isso. E nós estamos sempre atentos aos seus desejos. Fizemos uma série de pesquisas com nossos consumidores e criamos uma linha que traz uma nova e surpreendente fórmula para os McShakes. Destaque para o sabor Ovomaltine, que mudou de verdade e está mais gostoso que nunca. Temos certeza de que criamos uma linha perfeita para matar a Fome de Méqui do nosso público”, afirma João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

