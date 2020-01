Queridinho do brasileiro: aprenda a receita de brigadeiro de panela

Receita de brigadeiro de panela | Foto: Divulgação

O brigadeiro é um doce genuinamente brasileiro . Essa delícia de chocolate faz a alegria da criançada e de muita gente grande em qualquer circunstância. Veja a receita original e delicie-se.

Ingredientes

1 Colher de sopa – Manteiga ou Margarina

1 Lata de Leite Condensado

4 Colheres de sopa – Chocolate em Pó

1 Pacote – Chocolate Granulado

Modo de Preparo

Aqueça a panela em fogo médio.

Acrescente 1 colher de sopa de manteiga.

Logo após utilize todo o Leite Condensado junto a manteiga.

Em seguida acrescente 4 colheres de sopa de Chocolate em Pó.

Ao ferver, diminua o fogo e mexa até que dê para ver o fundo ao passar a colher.

Desligue o fogo, transfira o brigadeiro para outro recipiente, cubra com plástico filme (encostando-o em toda a superfície do brigadeiro) e leve à geladeira por três horas.

Depois, passe manteiga nas mãos, pegue o brigadeiro com uma colher de café e faça as bolinhas; passe no confeito e coloque em forminhas.