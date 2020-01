Saiba como fazer arroz branco bem soltinho

Receita de arroz soltinho | Foto: Divulgação

O arroz é um prato que não pode faltar na mesa do brasileiro , não é mesmo? Mas fazer um arroz sempre soltinho e no ponto pode ser uma tarefa impossível para quem está começando a cozinhar. Pois saiba que com poucos passos e algumas dicas, você pode preparar uma receita perfeita em pouco tempo! Saiba como fazer arroz soltinho:

Ingredientes

-Arroz

-Alho

-Cebola

-Sal

-Manjericão

-Azeite extra virgem

Modo de preparo:

1. Lave bem uma xícara de arroz, deixe escorrer bem.

2. Em uma frigideira pequena coloque 2 colheres de sopa de azeite e doure o alho e a cebola ralados. Coloque o arroz lavado em uma panela pequena, acrescente o azeite com o alho e a cebola, deixe fritar por alguns segundos.

3. Acrescente a primeira xícara de água deixe ferver, (mexa de vez em quando). Quando estiver quase secando acrescente a segunda xícara de água, (sempre com a panela semi tampada). Assim que secar desligue o fogo (sempre baixo).

4. Salpique um pouco de manjericão por cima.

5. Depois solte-o com um garfo.