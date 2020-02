Receita perfeita: Caipirinha clássica de limão

A caipirinha tradicional é muito simples de fazer e em poucos minutos você poderá preparar o drink mais famoso do Brasil.

A criatividade do brasileiro é bastante grande e mesmo os clássicos ganham novas versões com o passar do tempo. Não foi diferente com essa bebida, que passou a ganhar novos ingredientes em sua composição dos tradicionais limão, cachaça, gelo e açúcar.



Muitos bares passaram a combinar a bebida com frutas como maracujá, morango, kiwi e muitas outras opções. Além disso, também é bastante comum ver versões de caipirinha com outras bebidas, como a vodka e o vinho.



Além dessas opções de bebidas mais tradicionais, também é possível encontrar versões que levam bebidas como saquê, por exemplo. Quanto mais diversidade puder ter as bebida, melhor é a combinação. A dica é experimentar todas as infinitas opções para descobrir a sua favorita.

Ingredientes

1 limão

1 dose de cachaça

2 colheres (sopa) de açúcar

Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo

1. Lave, seque e corte as extremidades do limão. Corte a fruta em 8 gomos, da seguinte maneira: corte em 4 partes no sentido do comprimento e, cada parte, em 2 metades.

2. Transfira os gomos do limão para um copo baixo, junte o açúcar e amasse com um pilão. Complete com os cubos de gelo, despeje a cachaça e sirva a seguir.