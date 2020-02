Desafio Cervejeiro: estagiários da Ambev criam cerveja com guaraná

Desenvolver projetos com autonomia e pensar novas soluções para o mercado de bebidas são dois desafios que os estagiários da Ambev conhecem bem. No último semestre, os estudantes do Programa de Estágio da cervejaria participaram do Beer Champs, programa no qual mais de 250 jovens talentos encararam a missão de propor uma nova cerveja ou uma variedade para alguma das marcas comercializadas pela empresa.

O resultado foi inovador: uma cerveja do estilo belga Saison com adição de guaraná foi escolhido entre mais de 40 propostas. A ideia veio de um grupo da Regional Sul. Os talentos Christian Vernize, Lucas Ueno, Nicolli Spaciari e Pedro Bonato decidiram criar uma variedade de cerveja para a Colorado, uma marca já consagrada do porftólio da Ambev. “A Colorado é conhecida pelas combinações ousadas de ingredientes e sabores. Então, pensamos em combinar sabor e sustentabilidade, adicionando à receita guaraná da Amazônia”, explica Christian. A fruta vem da Fazenda Santa Helena, no município de Mauês (AM), um espaço mantido pela Ambev para pesquisa, cultivo e fornecimento sustentável na região.

O desafio Beer Champs foi pensado para incentivar os estagiários a compartilharem conhecimentos e experiências entre si, além de desenvolverem habilidades como trabalho em equipe, criatividade, liderança e autonomia. Projetos de 65 grupos foram apresentados a uma banca composta por mestres cervejeiros e lideranças da empresa, que tiveram como critério de avaliação a chance de sucesso do produto no mercado, criatividade e embasamento das decisões tomadas pela equipe. Como premiação, o grupo vencedor teve a chance de produzir, de forma experimental, a própria cerveja no CIT – Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev, no Rio de Janeiro. O desafio teve a coordenação da LEAGUE - Liga dos Estagiários, uma iniciativa da cervejaria baseada no modelo de Empresa Júnior, sendo gerenciada 100% pelos próprios estagiários.

*Com informações da assessoria