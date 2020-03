Happy Hour com som anos 80 e drinks temáticos em Manaus

Temática serviu de inspiração para a criação do espaço e de seus sanduíches | Foto: Divulgação

Manaus - A Eightys Burguer & Beer realiza nesta sexta-feira (6), a partir das 18h30, a segunda edição de seu happy hour especial do mês de março. Dessa vez, a cantora Jhenifer se apresentará acompanhada do cantor Léo Gomes no violão realizando uma apresentação em homenagem aos cantores e músicas que foram sucesso nos anos 80, temática que serviu de inspiração para a criação do espaço e de seus sanduíches.



De acordo com a direção da hamburgueria, as canções que serão tocadas na noite serão clássicas que ficaram eternizados na memória de quem viveu esse período. Além do show da dupla, a Eightys Burguer estará lançando oficialmente a sua carta de drinks. “Começamos com a caipirinha, que usamos a cachaça Ypióca; a caipiroska usamos a wodka absolut, além de nossos sabores de limão, morango e kiwi, entre outros drinks e bebidas”, explica Fábio Saboia, um dos sócios proprietários da casa.

Cantora

Jhenifer segue com dois tipos de trabalhos: o show completo, onde ela traz muita animação e dança, além de um repertório bem atual | Foto: Divulgação

Jhenifer Gisele Ishikawa Borher, nascida em Campo Grande- MS. Seu gosto pela música deu início aos seis anos de idade, onde começou a cantar na igreja. Aos 11 anos junto com sua família mudou-se para o Japão, onde foi influenciada fortemente pela música Pop internacional e por artistas como Beyonce, Shakira, Mariah Carey, dentre outros. Aos 15 anos, voltou para o Brasil, mais precisamente para Manaus; aos 17 anos participou do programa Ídolos, exibido pela TV Record, ficando até a fase de grupo. Após essa participação surgiram oportunidades para se destacar como artista e a partir disso, sua carreira foi oficializada.



Atualmente, a artista segue com dois tipos de trabalhos: o show completo, onde ela traz muita animação e dança, além de um repertório bem atual. E o outro é seu show acústico, onde a artista juntamente com seu parceiro Leo Gomes trazem da melhor da MPB, internacional e anos 80.

*Com informações da Assessoria