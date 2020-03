Aprenda a fazer suco de morangos com limão e capim-cidreira

Manaus - Está aproveitando a quarentena em casa para descansar e também testar as receitas da vovó ou inovar com dicas da Web? Então aprenda a fazer um delicioso e refrescante suco de morangos com limão e capim-cidreira. A bebida pode ser enjerida no acompanhamento de várias refeições.

O morango é também uma fruta rica em antioxidantes, como antocianinas e o ácido elágico, que conferem outros benefícios para a saúde, como: combate ao envelhecimento da pele, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, melhora a capacidade mental, preveni o câncer e ajudar a combater inflamações.

Confira a receita:

Ocasiões

Jantar, Café da manhã, Almoço, Festas, Brunch, Dia a dia, Famíla

Ingredientes

8 porções

400 g de morangos frescos ou congelados

Talos de capim cidreira, cubos de gelo e açúcar a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo