Sobrou pirarucu do fim de semana? Faça bolinho

Se empanado com trigo ou farinha de rosca fica bem crocante | Foto: Divulgação

Ingredientes:



• 1 Kg de batatas

• 500g de pirarucu seco e dessalgado

• 1 cebola média

• 1 dente de alho

• 3 colheres de sopa de salsinha picada

• 2 gemas

• 1 clara, se necessário

• sal

• pimenta-do-reino

Modo de fazer

1. Desfie o pirarucu. Descasque e cozinhe as batatas. Em seguida pode escorrer e amassar as batatas com garfo ou espremedor. Refogar a cebola e o alho bem picados no azeite. Na receita original a cebola é utilizada crua mas a escolha é sua. Misturar o pirarucu bem picado com o refogado, a salsinha, a pimenta, o purê de batatas frio e as gemas, misturando bem. A massa deve ser seca mas macia, se necessário juntar um pouco da clara do ovo. Geralmente não é necessário colocar mais sal. Untar as mãos com óleo e moldar a massa em croquetes ou bolinhas. Fritar em abundante óleo muito quente, poucas unidades de cada vez, para não abaixar a temperatura do óleo.

2. A temperatura do óleo está boa para iniciar a fritura quando, ao colocar um palito de dente, formam-se bolhas ao redor.

3. Os bolinhos podem ser passados na farinha de trigo ou na farinha de rosca antes de fritar para ficar mais crocante. Depois de frito colocar sobre papel absorvente para retirar o excesso de óleo e servir imediatamente.

4. Bom Apetite

