Enófila lista sugestões de vinhos para acompanhar o almoço de Páscoa

Manaus - O almoço de Páscoa é um momento especial, em que as famílias aproveitam para celebrar e agradecer. Nada melhor, portanto, do que brindar a data com um bom vinho. Para ajudar na escolha da melhor opção, a enófila e consultora de bebidas do Pátio Gourmet, Nicolle Loureiro, listou algumas dicas de vinhos que são ideais para o momento.

Nicolle ressalta que o vinho é tradicionalmente o acompanhamento ideal para o almoço de Páscoa, e a celebração pode ficar ainda mais elegante e saborosa com a combinação certa entre a bebida e os pratos servidos. Para não errar na escolha do vinho, a dica, diz ela, é observar os sabores dominantes, as texturas e também as guarnições que vão acompanhar os pratos.

Segundo a especialista, para entender a harmonização, vale a pena seguir algumas regras básicas. A principal é como identificar o sabor mais predominante do prato. Em seguida, escolha se você quer igualar a intensidade do prato com o vinho ou contrastar os sabores.

Se optar por igualar os sabores, a dica é: para um prato leve um vinho igualmente leve, um prato pesado pede um vinho mais encorpado, um prato doce vai bem com um vinho doce e vice versa. Se preferir o contraste, harmonize um prato salgado com um vinho doce. As experiências podem ser bem interessantes. "A harmonização serve para tornar a comida ainda mais gostosa. Entretanto, os iniciantes nesse quesito não têm o que temer. A regra mais impo rtante d e todas é primeiro beba e coma o que gosta. Em segundo lugar, prove sempre coisas novas. Só assim o paladar vai construir um banco de memórias olfativas e gustativas", destacou.

O bacalhau, peixe mais consumido nesta época do ano, fica melhor harmonizado com vinho branco. Mas, para quem não abre mão de um bom vinho tinto, dá para apreciar o prato com uma opção mais leve da bebida. A indicação é procurar um vinho tinto jovem e frutado, como os da uva Pinot Noir, e evitar os tintos com muitos taninos, pois o peixe deixará o vinho com um gosto muito metálico. Isso acontece porque os pratos co m bacalh au, geralmente, são um pouco salgados e o impacto disso no vinho é deixá-lo ainda mais tânico.

Para receitas que contenham limão, laranja e especiarias que resgatam sabores frescos, a sugestão é harmonizar com vinhos brancos jovens e aromáticos, como os Torrontés argentinos – Callia Alta e Susana Balbo Crios branco. No Pátio Gourmet, os vinhos custam R$ 69,90 e R$ 79,90, respectivamente.

Uma receita tradicional desse período é o bacalhau com nata. A receita é feita com bacalhau dessalgado acompanhado de batatas cortadas em pequenos cubos fritas, cebola, ervas frescas e natas. Para esse prato, os vinhos da uva Chardonnay são a escolha ideal. A sugestão são os vinhos Origem Branco e o Branco seco da Casa Perini. O valor dos dois no Pátio Gourmet é de R$ 69,90 e R$ 57,00, respectivamente.

Outro prato bastante servido na Páscoa é o creme de camarão feito com leite de coco e azeite de dendê. Esse é um prato muito aromático, que pede vinhos brancos da uva Riesling, como o Don Guerino Sinais Riesling. No Pátio Gourmet, custa R$ 69,99.

Na Páscoa, o chocolate é a sobremesa mais apreciada. De acordo com Nicolle, para harmonizar o vinho com essa iguaria é preciso prestar atenção na quantidade de gordura proveniente da manteiga de cacau e do leite e escolher uma bebida que tenha força para quebrar essa gordura. A indicação são os vinhos do Porto. Se a sobremesa for à base de chocolate ao leite, a dica é o Vinho do Porto Tinto Ceremony Ruby. No Pátio, esse vinho custa R$ 89,90. O chocolate amargo pede um vinho do Porto Tinto Dom José Tawny 10 Anos, que na adega do supermercado custa R$ 119,90. O chocolate branco combina com vinho do Porto Branco Coroa do Rei White 10 Anos, que custa R$ 129,99.

