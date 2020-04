Confira dicas para aprender a cozinhar na quarentena

Manaus – Com o isolamento social, a procura por atividades que ajudam a distrair aumentou, pois ficar em casa por tanto tempo com saídas restritas pode se tornar uma tarefa difícil e tediosa. Pensando nisso, a chef de cozinha Thaís Viera preparou algumas dicas com receitas fáceis e rápidas que podem ajudar a deixar a quarentena mais produtiva.

Segundo a chef Thaís, o primeiro passo para quem nunca se arriscou na cozinha é não ter medo da preparação. É normal errar, mas não precisa ter medo da comida.

“A pessoa nunca deve ter medo da preparação. Se não, a comida percebe e nada dá certo, falo brincando, mas acontece muito de as pessoas irem fazer uma comida e não acertar por conta do medo”, explica a chef.

Mantenha a calma e cozinhe

Outra orientação valiosa é manter a calma na hora de cozinhar e buscar confiança no prato que deseja preparar. “É importante estar tranquilo na hora de cozinhar. Se você é iniciante, comece por algo mais simples e depois vá subindo o nível e o grau de dificuldade de acordo com a experiência e a confiança que for ganhando”, destacou Thais.

Amor

É muito comum ouvir que quando fazemos algo com amor o resultado é melhor e o caminho mais leve, na cozinha não é diferente. Afinal, quem nunca ouviu a avó falar que o segredo daquela receita tão especial é amor? A chef explicou que esse ingrediente é real e faz toda a diferença.

“O amor é o melhor tempero para qualquer comida, seja salgado, doce, pratos quentes ou frios, o amor é o toque especial e o nosso ingrediente secreto que faz cada prato ter sua característica única. Várias pessoas podem usar a mesma receita, mas nenhuma sai igual a outra, isso acontece pois cada uma coloca o seu sentimento durante a preparação”, orientou.

Invista em aulas

As aulas online de culinária são uma ótima opção para quem deseja investir no aprendizado e elaborar os mais variados pratos para a família. Elas também podem ser uma ótima saída para quem deseja fazer algo novo na quarentena e ainda se ocupar com coisas boas durante os tempos difíceis.

Outra sugestão, é investir nas aulas e usar os conhecimentos adquiridos para gerar uma renda extra já que atualmente o Brasil enfrenta uma crise econômica ocasionada pelo novo coronavírus. Foi pensando em ajudar outras pessoas que Thais também oferece cursos e aulas on-line em suas plataformas.

“Eu tomei essa iniciativa de fazer este curso on-line, pois durante a quarentena, infelizmente muitas pessoas podem passar necessidade por não poder trabalhar. Então, a minha iniciativa foi ensinar receitas fáceis e gostosas para que elas possam vender e ter uma renda. Além do curso de Sonhos e Donuts que será transmitido nesta terça (14), também tenho curso de Ovos de Páscoa de Colher e Bolos Caseiros Tendências que também estão disponíveis. Todos os cursos ficam salvos online para as pessoas assistirem, quantas vezes e quando quiser”, incentivou a chef.

Receitas

Para incentivar as pessoas a investirem na culinária, a chef Thaís deixou quatro receitas simples e deliciosas que vão agradam a família toda, assim como os fãs de doces e salgados. Mas vale lembrar, que é necessário se programar e comprar todos os ingredientes que serão usados em uma única ida ao mercado, isso evita a exposição a aglomerações e ainda preserva os cuidados a saúde nesse momento.

E para você que não está disposto a gastar muito devido ao aumento nos preços dos produtos nos supermercados, as receitas levam ingredientes simples e que poderão ser usados mais de uma vez em pratos diferentes.

Pudim de Leite Condensado

Confira a receita de pudim de leite condensado | Foto: Divulgação/ Thaís Vieira

1cx de Leite Condensado 395g



300ml de leite integral

3 gemas

1 Ovo inteiro

1 Colher de essência ou Pasta saborizante sabor baunilha (opcional)

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficarem homogêneos. Deixe descansar por uns 3 minutos para as bolinhas de ar subirem.

Faça um caramelo de açúcar e água e despeje em uma forma de 15cm de diâmetro com um furo no meio.

Adicione o conteúdo do liquidificador na forma, passando por uma peneira para retirar as bolinhas de ar restantes.

Cubra a forma com um papel alumínio para seu pudim não criar crosta, e leve para assar no forno em banho-maria.

Dicas:

Espere esfriar para desenformar.

Se você gosta de um pudim bem mais cremoso, troque o leite por uma caixinha de creme de leite de 200g que fica perfeito!

Empadão

Confira a receita de empadão de frango | Foto: Divulgação/ Thaís Vieira

Massa:

500g de trigo

250g de manteiga ou margarina 80% de lipídios

1 ovo

5g de sal

Misture todos os ingredientes sem sovar. Abra na forma e reserve.

Recheio

Peito de frango temperado à gosto

Extrato de tomate

Creme de leite

Creme culinário

Cheiro verde

Refogue o frango temperado, adicione extrato de tomate, creme culinário e creme de leite, sem deixar muito líquido.

Após pronto, adicione o cheiro verde e coloque o strogonoff na forma onde está a massa do empadão, abra uma tampa com a massa e cubra ele. Pincele a gema de ovo em cima e leve ao forno à 200°c até assar completamente.

Brownie de Chocolate

Confira a receita de brownie de chocolate | Foto: Divulgação/ Thaís Vieira

300g de chocolate meio amargo



200g de manteiga

100g de açúcar mascavo

200g de açúcar cristal

250g de brigadeiro, doce de leite ou Nutella

4 ovos

50g de cacau em pó, ou chocolate 50% cacau

100g de farinha de trigo sem fermento

Modo de preparo:

Derreta o chocolate e misture a manteiga e adicione o brigadeiro, reserve;

Em outro recipiente, misture os açúcares e depois adicione os ovos 1 a 1 mexendo sempre a cada ovo adicionado;

Incorpore nessa mistura, o chocolate derretido com a manteiga e o brigadeiro até ficar uniforme;

Por último adicione o trigo peneirado com o cacau e incorpore delicadamente, sem bater.

Se for adicionar castanhas, adicione-as agora, antes de levar a massa ao forno.

Coloque papel manteiga em uma assadeira 35x25 e leve para assar no forno pré aquecido à 180°c até criar aquela casquinha em cima do brownie, de 15 à 20 min.

Pão Caseiro

Confira a receita de pão caseiro | Foto: Divulgação/ Thaís Vieira

30g de açúcar



10g de fermento biológico

200ml de leite líquido morno

35g de óleo

30g de manteiga

1 ovo

350g de farinha de trigo sem fermento

5g de sal

1 gema para pincelar

Modo de preparo:

Amorne o leite;

Misture o fermento e o açúcar, e em seguida, adicione o leite morno;

Deixe descansar por 10min;

Em uma bacia, peneire o trigo e abra um buraco no centro, em seguida adicione a manteiga, o óleo, o ovo e o sal e misture;

Após misturar, adicione o leite com fermento que estava descansando e misture bem;

Polvilhe trigo em uma bancada, coloque a massa lá e comece a sovar;

Trabalhe bem a massa até ficar lisa e desgrudar das mãos, se preciso, pode adicionar mais trigo, com cuidado para ela não ressecar de mais;

Quando ela estiver lisa e uniforme, unte uma vasilha com óleo e coloque a massa para descansar dentro dela por 30 min, ou até ela dobrar de volume;

Após esse tempo, retire a massa da vasilha e faça as formas de pães que desejar e coloque em uma forma untada;

Após os pãezinhos modelados, deixe descansar por 40 min e, após esse tempo, pincele a gema de ovo em cima;

Leve para assar em forno pré-aquecido à 180°c por 30 min ou até dourar e assar completamente.