Delivery: conheça pratos típicos do AM para pedir em casa

Se tem algo que todo amazonense não abre mão é de saborear os peixes da região. E, nesse período em que os restaurantes estão com atendimento presencial suspenso, como prevenção ao coronavírus, uma boa pedida são os deliverys. Para os que querem aproveitar o fim de semana para saborear um bom tambaqui, pirarucu ou jaraqui, o Amazonas Shopping indica dois restaurantes do centro de compras que oferecem pratos regionais. É só pedir e esperar a entrega em casa.

O restaurante Pirão da Terra tem banda de tambaqui acompanhada de baião, farofa e vinagrete; matrinxã recheada com baião, vinagrete e farofa de banana; jaraqui frito com baião, farofa e vinagrete; pirarucu à casaca, com arroz e caruru; moqueca de pirarucu com camarão, arroz e pirão, entre outras opções. O Pirão da Terra atende pelos números (92) 9393-7163 e 99132-4383, das 11h às 17h.

O Fiorentina também tem um cardápio com várias opções de pratos à base de peixe, como pirarucu à milanesa com molho tártaro, acompanhado de arroz branco e purê. Outro prato é o pirarucu com geleia de cupuaçu levemente apimentada, acompanhado de baião e farofa de ovos. Tem também tambaqui escabeche servido com arroz e pirão e tambaqui com alho e purê, acompanhado de legumes salteados. O Fiorentina está funcionando nos aplicativos Ifood e Bee delivery. Os pedidos também podem ser feitos pelo número (92) 3085-2001, das 11h às 20h.

*Com informações da Assessoria