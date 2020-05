Aprenda a fazer bolo fit de cenoura com calda de chocolate Light

Manaus - Bolo de Cenoura com calda cremosa de Chocolate é um clássico da culinária brasileira seja para servir no café da manhã ou no chá da tarde, mas se ele tiver redução de calorias e muito mais sabor fica melhor ainda.

Para quem é fã dessa deliciosa receita a Culinarista Maviane Chiapetta, editora do canal @fit.comsabor desenvolveu uma versão utilizando o Açúcar Magro Fit e o Achocolatado Light Magro. Vamos conferir?

Bolo Fit de Cenoura com calda cremosa de Chocolate Light

Ingredientes - Massa:

- 2 cenouras grandes ou 4 médias

- 3 ovos

- 2/4 de xícara de óleo de canola ou milho

- 1/2 xícara Açúcar Magro Fit

- 1 xícara e 1/2 de farinha de arroz

- 1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo:

No liquidificador coloque as cenouras picadas, os ovos, o óleo, o açúcar e bata até ficar um creme homogêneo. Transfira o creme para uma vasilha e adicione a farinha de arroz, o fermento e mexa bem. Despeje em uma forma de 20cm untada e asse a 180° até ficar dourado na parte de cima ou faça o teste do palito.

Ingredientes Cobertura:

- 1 litro de leite

- 1/2 xícara de Açúcar Magro Fit

- 1/2 xícara de Achocolatado Light Magro

- 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

- 1 colher de sobremesa de baunilha

- 2 colheres de sopa de manteiga ou óleo de coco

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em uma panela alta, para não derramar. Leve ao fogo mexendo sempre até reduzir. Retire do fogo e reserve.

Montagem:

Lembrando que o bolo e cobertura devem estar frios na hora da montagem, assim o bolo não irá abaixar. Decore com criatividade.

Bom Apetite!

*Com informações da assessoria