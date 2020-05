Em isolamento, famílias resgatam receitas e se unem na cozinha

Manaus – Devido a quarentena os hábitos mudaram e muitas famílias precisaram se reinventar durante a quarentena, principalmente na alimentação. Com a rotina, as pessoas costumaram fazer suas refeições fora de casa e quase não sobrava tempo para sentar à mesa com todos, com as medidas de isolamento isso mudou e muitas famílias passaram a resgatar receitas para cozinhar com as pessoas que amam.

O momento na cozinha se tornou uma forma de resgatar os ensinamentos antigos que agora serão passados aos membros mais novos é o que tem acontecido na casa da chefe de cozinha Fabrícia Andrade, que apesar de hoje atuar no ramo na culinária, conta que desenvolveu as habilidades por meio dos ensinamentos da sogra e hoje passa aos filhos.

“Quando me casei não sabia cozinhar nada e quem me ensinou foi a minha sogra que era uma cozinheira de mão cheia, sempre nos servia receitas maravilhosas e meus filhos desenvolveram o gosto pela cozinha com ela, infelizmente ela se foi, mas nos deixou um livro com todas as suas receitas e durante esse período que estamos todos juntos temos resgatado um pouco do que ela nos deixou por meio da culinária”, contou Andrade.

Para Fabrícia e seus filhos, cozinhar é uma forma de manter as boas memórias vivas | Foto: Lucas Silva

A chefe de cozinha conta que durante a pandemia, os fins de semana são os dias em que ela e os filhos põem a mão na massa e sempre preparam receitas diferentes.



“Já fizemos as famosas receitas que a minha sogra fazia para a gente, como o sorvete de café, guichês e o rocambole de carne moída. Esse momento com eles tem sido ótimo, pois antes da pandemia não tínhamos tanto tempo juntos e a culinária é uma oportunidade que encontramos de ficarmos próximos e relaxar”, afirmou a chefe.

"Paz na cozinha"

Fabrícia contou ainda que por meio da culinária tem orientado os filhos a serem independentes e valorizarem as pequenas coisas da vida.

O momento na cozinha também é a oportunidade de levar ensinamentos aos filhos | Foto: Lucas Silva

Durante o isolamento, é normal que a pessoas fiquem ansiosas e achar uma distração em casa não é tarefa fácil. A acadêmica de relações públicas, Jessiane Guimarães e sua irmã mais velha encontraram na culinária um sentimento de paz.



“Eu e minha irmã sempre gostamos de cozinhar juntas, mas a rotina que tínhamos antes do isolamento não nos permitia cozinhar tanto. E quando tudo isso começou, passamos a fica apreensivas e a cozinha passou a ser o nosso momento de paz. E começamos a testar várias receitas juntas, fazemos receitas variadas que vão desde kibe até pizza com massa caseira, além do pudim de forno que já é tradição em nossa família”, afirmou.

Jessiane conta que a tradição do pudim de leite começou há sete anos ela e a irmã resolveram preparar a receitas juntas e depois de várias tentativas com diferentes receitas, conseguiram preparar a sobremesa com a fórmula mais simples. Desde então, em quase toda data comemorativas as irmãs fazem a essa receita e reúnem a família comer.

Segundo as irmãs, a sobremesa simples se tornou tradição nas festas em família | Foto: Lucas Silva

"A cozinha tem nos aproximado"



“É um pudim simples, sem furinhos e delicioso. No momento, cozinhamos juntas pelo menos quatro vezes na semana e sempre inovando nos pratos e tem sido ótimo, pois a cozinha tem nos aproximado muito”, destacou Guimarães.

A quarentena possibilitou que as irmãs se conhecem ainda mais | Foto: Lucas Silva

A aproximação tem sido presente na família da jornalista, Gabriela Lima que confessa que a culinária não era sua atividade preferida, no entanto com a mudança de hábitos além de se tornar hobbie foi também uma oportunidade ajudar a família.



“Meus pais contraíram o vírus e eu precisei aprender a cozinhar para eles. Nesse período aprendi a fazer sopa e outras receitas que eu nem imaginava conseguir preparar. Hoje, eles já estão recuperados e eu ainda preparo algumas receitas com a minha mãe”, disse Gabriela.

A jornalista afirma que apesar de tentar desenvolver os pratos sozinha sempre acaba recebendo a ajuda da mãe na hora do preparo e o momento fez com que ambas aproveitassem o companheirismo na cozinha.

“Compramos os materiais juntas, escolhemos a receita juntas e as vezes ela está só me orientando, aí no meio fica do meu lado fazendo a receita também. Durante o preparo conversamos, cozinhamos, ela me dá dicas, conselhos, é muito importante para mim ter esses momentos, eu sentia muita falta, mas como trabalhava o dia todo e à noite ia para faculdade, quando chegava em casa ela já estava dormindo e não nos encontrávamos", concluiu a jornalista.